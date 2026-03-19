„Parkiet” rozdaje nagrody „Byki i Niedźwiedzie” i zaprasza na Forum Rynku Finansowego

Nagroda najstarszego dziennika finansowego trafi do laureatów już po raz 32. Pierwszy raz celebracji będzie towarzyszyć całodniowe Forum Rynku Finansowego, czyli debaty i rozmowy z kluczowymi uczestnikami świata finansów i gospodarki.

Publikacja: 19.03.2026 04:03

Adam Roguski

Już po raz 32. dziennikarze i redaktorzy „Parkietu”, najstarszego dziennika finansowego, uhonorują ekstraklasę rynku kapitałowego nagrodą „Byki i Niedźwiedzie”. Ceremonia wręczenia odbędzie się 19 marca w siedzibie warszawskiej giełdy i po raz pierwszy będzie ukoronowaniem całodniowego wydarzenia - Forum Rynku Finansowego, czyli rozmowy z kluczowymi decydentami oraz panele o rynku kapitałowym, finansowaniu inwestycji, przyszłości GPW i najbardziej perspektywicznych sektorach gospodarki.

„Byki i Niedźwiedzie” zostaną przyznane za dokonania w 2025 r., roku pełnym wyzwań i zwrotów akcji, jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne - wymieńmy tylko uzyskanie prezydentury USA przez Donalda Trumpa, wojny celne, a w Polsce serię obniżek stóp procentowych. Pod względem zwrotów z akcji był to jednak dla inwestorów, którzy postawili na warszawski parkiet, rok wyśmienity. Indeks WIG zyskał aż 47 proc., najwięcej od 1996 r. Indeks WIG20 wzrósł o ponad 45 proc., mWIG40 o prawie 34 proc., a sWIG80 o przeszło 25 proc. Zachodnie giełdy zostały w tyle.

Nagrody „Byki i Niedźwiedzie” dla elity rynku kapitałowego. Żelazne kategorie i nowości

„Byki i Niedźwiedzie” to kilka żelaznych kategorii, a także ciągłe udoskonalanie formuły. W tym roku pierwszy raz nominujemy spółki za relacje inwestorskie. Mówiąc w skrócie, dobra komunikacja jest fundamentem rynku kapitałowego. Podstawą tej kategorii jest ranking, jaki już od ponad dekady „Parkiet” przygotowuje, ankietując analityków i inwestorów. O statuetkę zawalczą Bank Millennium, CD Projekt i LPP (nominowanych w każdej kategorii podajemy w kolejności alfabetycznej).

Laureaci „Byków i Niedźwiedzi”, nagród Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”
Giełda
„Byki i Niedźwiedzie” oraz „Złote Portfele” rozdane. Oto wielcy zwycięzcy

Tak jak w ostatnich kilku latach, również i w tym roku specjalna nagroda zostanie wręczona osobowości rynku.

O tytuł prezesa roku konkurują Grzegorz Brona (Creotech Instruments) - który łączy naukę z innowacyjnym biznesem, Michał Gajewski (Santander BP) - pod którego przewodnictwem bank zręcznie łączył intensywną pracę związaną ze zmianą akcjonariusza (Grupa Erste) z realizacją strategii i założeń biznesowych, a także Ryszard Zawieruszyński (Dadelo), pod którego sterami dystrybutor jednośladów i akcesoriów rowerowych dynamicznie rośnie.

Nominacje dla spółek podzielone są tradycyjnie na kategorie pod względem głównych indeksów giełdowych. Trzeba podkreślić, że najlepsze firmy przyniosły inwestorom znacznie większe zwroty niż indeksy - trzycyfrowe stopy nie należały do rzadkości. Kapituła brała pod uwagę nie tylko zwroty będące wynikiem wzrostu kursu akcji i wypłaconych dywidend, ale także całokształt dokonań i wypracowanych wyników finansowych.

Z grona największych spółek, czyli indeksu WIG20, nominowane zostały KGHM - beneficjent rekordowych notowań miedzi i srebra, mBank - którego biznes w kluczowych segmentach wyraźnie przyspieszył, oraz Orlen - którego kapitalizacja pierwszy raz w historii przebiła 100 mld zł.

„Byki i Niedźwiedzie” oraz „Złote Portfele”. Oto najlepsi z najlepszych na giełdzie
Giełda
„Byki i Niedźwiedzie” oraz „Złote Portfele”. Oto najlepsi z najlepszych na giełdzie

O tytuł spółki roku z indeksu mWIG40 zawalczą Asseco Poland - którego portfel zleceń puchł, a w akcjonariacie pojawił się zagraniczny inwestor, Develia - która konsekwentnie zwiększała sprzedaż mieszkań i rozwijała się przez przejęcia oraz GPW - beneficjentka hossy i związanych z nią wysokich obrotów.

O tytuł spółki roku z indeksu sWIG80 zawalczą Dadelo - dynamicznie zwiększająca skalę biznesu, Polimex Mostostal - powstała niczym feniks gwiazda branży budowlanej oraz Selena FM - konsumująca owoce śmiałych przejęć.

Statuetka trafi też do najlepszej spółki z NewConnectu - nominowanymi są Kolejkowo, Niewiadów Polska Grupa Militarna oraz Scanway.

Kategoria debiut roku jest już rozstrzygnięta - statuetka trafi do Diagnostyki. Wartość oferty największej sieci laboratoriów medycznych wyniosła 1,7 mld zł - to jedno z największych IPO w historii polskiej giełdy. Na debiucie kurs poszedł w górę o prawie 20 proc.

Redakcja „Parkietu” rozda nagrody „Byki i Niedźwiedzie” oraz „Złote Portfele”

O tytuł domu maklerskiego roku konkurują Biuro Maklerskie mBanku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz XTB.

Szansę, by zostać TFI roku, mają: Esaliens TFI, Rockbridge TFI i TFI PZU.

Do miana ekonomisty roku pretendują Michał Dybuła (BNP Paribas Bank Polska) i Grzegorz Maliszewski (Bank Millennium).

We wprowadzonej w 2025 r. kategorii makler roku redakcja nominowała Marcina Borciucha (Biuro Maklerskie PKO Bank Polski), Mateusza Choromańskiego (Santander Biuro Maklerskie) i Pawła Szczepańskiego (Trigon Dom Maklerski).

Analitykiem roku zostanie Sobiesław Kozłowski (Ipopema Securities), Mateusz Namysł (Biuro Maklerskie PKO Bank Polski) albo Emil Popławski (Biuro Maklerskie Pekao).

„Byki i Niedźwiedzie” to nie wszystko, po raz 21. przyznamy „Złote Portfele” najskuteczniejszym zarządzającym funduszami, w tym OFE i PPK. Zeszły rok miał, co prawda, trudniejsze momenty, jednak ostatecznie fundusze wypracowały dla swoich uczestników rewelacyjne stopy zwrotu.

Nominowani: Złote Portfele

Fundusz akcji polskich

  • Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
  • Esaliens Małych i Średnich Spółek
  • PKO Akcji Rynku Polskiego

Fundusz akcji zagranicznych

  • inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii
  • Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa
  • Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
Fundusz mieszany polski

  • Credit Agricole Zrównoważony
  • Millennium Cyklu Koniunkturalnego
  • Rockbridge Zrównoważony

Fundusz polskich papierów dłużnych

  • Ipopema Obligacji Uniwersalny
  • Pekao Dłużny Aktywny
  • Rockbridge Obligacji Aktywny 2

Fundusz zagranicznych papierów dłużnych

  • Allianz PIMCO Emerging Local Bond
  • Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących
  • BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych

Fundusz rynku surowców

  • Esaliens Złota i Metali Szlachetnych
  • inPZU Akcje Rynku Złota O
  • Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa

Fundusz PPK

  • Esaliens TFI
  • Pekao TFI
  • PFR TFI

Otwarty fundusz emerytalny

  • Allianz Polska OFE
  • OFE PZU Złota Jesień
  • PKO BP Bankowy OFE

Nominowani: Byki i Niedźwiedzie

Prezes roku

  • Grzegorz Brona | Creotech Instruments
  • Michał Gajewski | Santander BP (Grupa Erste)
  • Ryszard Zawieruszyński | Dadelo

Spółka roku z indeksu WIG20

  • KGHM Polska Miedź
  • mBank
  • Orlen

Spółka roku z indeksu mWIG40

  • Asseco Poland
  • Develia
  • GPW

Spółka roku z indeksu sWIG80

  • Dadelo
  • Polimex Mostostal
  • Selena FM

Spółka roku z rynku NewConnect

  • Kolejkowo
  • Niewiadów Polska Grupa Militarna
  • Scanway

Debiut roku

  • Diagnostyka

Relacje inwestorskie

  • Bank Millennium
  • CD Projekt
  • LPP

Dom maklerski roku

  • Biuro Maklerskie mBanku
  • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
  • XTB

TFI roku

  • Esaliens TFI
  • Rockbridge TFI
  • TFI PZU

Ekonomista roku

  • Michał Dybuła | BNP Paribas Bank Polska
  • Grzegorz Maliszewski |Bank Millennium

Makler roku

  • Marcin Borciuch | Biuro Maklerskie PKO Bank Polski
  • Mateusz Choromański | Santander Biuro Maklerskie
  • Paweł Szczepański | Trigon Dom Maklerski

Analityk roku

  • Sobiesław Kozłowski | Ipopema Securities
  • Mateusz Namysł | Biuro Maklerskie PKO Bank Polski
  • Emil Popławski | Biuro Maklerskie Pekao

Byki znów w przewadze. WIG20 wróci powyżej 3400 pkt?
Giełda
Byki znów w przewadze. WIG20 wróci powyżej 3400 pkt?
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Niedawni mocarze wypadli z łask. Przecena robi wrażenie
Giełda
Niedawni mocarze wypadli z łask. Przecena robi wrażenie
Na giełdach powiało optymizmem
Giełda
Na giełdach powiało optymizmem
100 mld zł dla giełdy poczeka. Start OKI przesunięty na 2027 r.
Giełda
Rząd przesuwa start OKI. Konto inwestycyjne bez podatku Belki dopiero w 2027 r.
