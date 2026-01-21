Czy kolejny wzrostowy sezon wyników kwartalnych zadowoli Wall Street?

Sezon wyników kwartalnych na Wall Street już trwa, a raporty za IV kw. 2025 r. opublikowało do poniedziałku (będącego dniem wolnym na giełdach nowojorskich) 7 proc. spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, w tym kilka wielkich banków. Według danych firmy FactSet, pośród tych firm 79 proc. miało zysk na akcję większy niż prognozowano. Pięcioletnia średnia historyczna dla odsetka takich pozytywnych zaskoczeń to 78 proc., a dziesięcioletnia 76 proc. Spółki z S&P 500 średnio raportowały zyski na akcję o 5,8 proc. wyższe od oczekiwań, gdy średnia pięcioletnia wynosiła 7,8 proc., a dziesięcioletnia 7,6 proc.

Według FactSet, dotychczas opublikowane wyniki oraz prognozy sugerują że zyski na akcję spółek z S&P 500 wzrosły w IV kw. o 8,2 proc. Jest to zbliżone do prognoz zebranych przez agencję Bloomberga, wskazujących na wzrost o 8,4 proc., po zwyżce o 15,1 proc. w III kw. Jeśli te prognozy się sprawdzą, to IV kw. będzie już dziesiątym z rzędu wzrostowym kwartałem dla zysków amerykańskich firm.

Nie tylko sztuczna inteligencja

Według FactSet, największego wzrostu zysków na akcję doświadczyły w IV kw. spółki z branży IT. Miał on sięgać aż 25,9 proc. rok do roku. Kolejne miejsca miały zająć sektory: surowcowy (wzrost zysków na akcję o 8,7 proc.), finansowy (+6,6 proc.) i usług telekomunikacyjnych (+6,2 proc.), do którego jest zaliczany m.in. taki gigant technologiczny jak Meta Platforms. Wygląda więc na to, że potentaci cyfrowi znów byli głównymi silnikami wzrostu zysków amerykańskich firm.

Według wyliczeń analityków Bloomberg Intelligence, zyski spółek z grona Wspaniałej Siódemki (kluczowych firm technologicznych) prawdopodobnie wzrosły o 20 proc. w IV kw., czyli o czterokrotnie więcej niż to, czego oczekuje się od pozostałych 493 spółek z indeksu S&P 500. Rosną też wydatki gigantów technologicznych na inwestycje, w tym te dotyczące sztucznej inteligencji. Według analityków Bank of America, spółki Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet i Oracle mają wydać łącznie 530 mld dol. w 2026 r. Czy te wydatki przełożą się jednak na wystarczająco wysoki wzrost zysków? Jak na razie dobrym sygnałem był opublikowany w zeszłym tygodniu raport wynikowy TSMC, wiodącego tajwańskiego producenta półprzewodników. Spółka ta prognozuje wydatki kapitałowe na poziomie 52–56 mld dol. oraz wzrost przychodów o blisko 30 proc. w 2026 r. TSMC miał w zeszłym roku stosunek operacyjnych przepływów pieniężnych do wydatków kapitałowych na poziomie 1,8.