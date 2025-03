Optymistyczne nastroje nie opuszczają inwestorów handlujących na krajowym rynku akcji. W poniedziałek indeksy w Warszawie kontynuowały zeszłotygodniowe wzrosty, choć tempo zwyżki wyhamowało. To jednak wystarczyło, by wynieś główne wskaźniki na nowe szczyty hossy. WIG20 finiszował 0,84 proc. na plusie i jest już bardzo blisko 2800 pkt. Z kolei WIG rekord wszech czasów z poprzedniej sesji osiągając 98 tys. pkt

Zakupom w Warszawie sprzyja wzrost zaufania inwestorów do rynków z naszego regionu, czego potwierdzeniem jest ostatnie bardzo pozytywne zachowanie giełd m. in. w Warszawie, czy w Moskwie na tle pozostałych europejskich parkietów. Inwestorzy duże nadzieje pokładają na rozmowach USA-Rosja zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie. Ich efekt jest trudny do przewidzenia, ale rynek zdaje się zakładać pozytywny scenariusz, co sprzyja zmniejszeniu ryzyka geopolitycznego w naszym regionie.

Na krajowym rynku akcji dobrą passę kontynuowały największe spółki. Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się akcje JSW, drożejąc nawet o 4 proc. Na celowniku kupujących znalazły się także wszystkie banki, ale tempo ich zwyżki w porównaniu z piątkową sesją wyhamowało. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostały papiery Pepco, PGE i Allegro, kończąc sesję pod kreską.

Chętnych do zakupów nie brakowało także na szerokim rynku akcji, gdzie zdecydowanie przeważał kolor zielony. W efekcie, nowymi rekordami mogą się także pochwalić indeksy średnich i małych spółek mWIG40 i sWIG80. Wśród średniaków motorami napędzającymi zwyżkę były efektownie drożejące akcje Rainbow Tours. Z kolei wśród maluchów prym wiodły walory PCF Group.