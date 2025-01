Tydzień rozpoczął się od wyraźnego osłabienia dolara, ale we wtorek USD wraca silniejszy. Notowania głównej pary walutowej wracają dziś z poziomu powyżej 1,04 do 1,034 przy 0,65-proc. zniżce we wtorkowe przedpołudnie. Korektę wczorajszego umocnienia widać też na PLN.

Reklama

Czytaj więcej Polityka „Najbardziej niezwykłe wydarzenie w historii prezydentury”. Jak Ameryka przyjmuje powrót Trumpa? Agenda Trumpa zapowiada przebudowę wszystkiego, od imigracji przez podatki po edukację – pisze Politico.com, zwracając uwagę, na to, że prezydent i jego współpracownicy przez cztery lata planowali „spektakularny powrót do Białego Domu”.

Kontrakty na amerykańskie indeksy odrobiły nocne spadki i pozostają na poziomach neutralnych. Większość europejskich rynków jednak traci, w tym niemiecki DAX, który jest 0,16 proc. pod kreską. WIG20 w pierwszych godzinach sesji osuwa się o 0,3 proc. Indeks polskich dużych spółek rysuje zatem formację podwójnego szczytu, z oporem w okolicach 2330 pkt. Jeśli popyt nie przełamie wspomnianego wsparcia, to stanie przed ryzykiem zejścia w okolica 2190 pkt. Wśród dużych spółek najsłabiej prezentuje się dziś KGHM z 1,85-proc. przeceną. Na minusie jest większość krajowych blue chips. Zyskują tylko trzy – Pekao, PKO BP i Orlen.