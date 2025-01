Wyniki Answear.com i Wittchena okiem biur maklerskich

Przychody sklepów z odzieżą i obuwiem w IV kwartale 2024 r. mogły być wyższe niż w analogicznym okresie 2023 r. – sygnalizują pierwsze dane przedstawicieli sektora notowanych na warszawskiej giełdzie.

Reklama

Answear.com nie „zasypał” całej straty

Krakowski Answear.com i podwarszawski Wittchen pokazały wstępne dane o przychodach uzyskanych w IV kwartale. Podsumowały też cały rok. W obu przypadkach w IV kwartale widoczne są wzrosty, choć ich dynamika jest istotnie różna.

Czytaj więcej Giełda Te spółki dały zarobić inwestorom na GPW Choć hossa na GPW w drugiej połowie roku wyraźnie spuściła z tonu, nie brakuje posiadaczy akcji, którzy mogą się cieszyć nawet trzycyfrowymi zyskami.

Answear.com, firma, która prowadzi przede wszystkim serwisy e-commerce handlujące odzieżą i obuwiem w Polsce i za granicą, ale też pierwsze sklepy stacjonarne, wykazała ponad 22-proc. wzrost przychodów (do 526 mln zł) względem ostatniego kwartału 2023 r. Dane w środę zostały przyjęte z umiarkowanym optymizmem. Kurs akcji rósł ok. 1 proc., do 28,45 zł.

– Raportowana dynamika sprzedaży jest lekko poniżej moich oczekiwań, przy czym rezultat ten jest zgodny z oczekiwaniami rynku – komentuje Janusz Pięta, analityk biura maklerskiego mBanku.