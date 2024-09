Dramat na Wall Street: Nvidia straciła 279 mld dol. Ostra przecena w USA i w Azji

Nerwowość na rynkach może być wysoka w nadchodzących tygodniach, gdyż zbliżają się wybory prezydenckie w USA. Część inwestorów wskazuje, że może to być okazja do zakupów przecenionych akcji. – Następne osiem tygodni może być dobrą, a nawet bardzo dobrą okazją to zrebilansowania portfela, sprawienia, że stanie się on bardziej zdywersyfikowany i lepszego wykorzystania aktywności na rynku – wskazuje Chris Hyzy, dyrektor ds. inwestycji w BofA Merrill Lynch Private Banku.

Tymczasem cena ropy gatunku WTI spadła w środę rano poniżej poziomu 70 USD za baryłkę, a ropa gatunku Brent staniała do 73,5 USD za baryłkę. Zniwelowały one swoje tegoroczne wzrosty. Do ich przeceny przyczyniło się zarówno ogólne pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych, jak i pojawienie się szansy na wznowienie produkcji ropy w Libii.