Byki próbują wrócić do gry po wczorajszej porażce na GPW

Złoto w górę, bitcoin w dół

Patrząc na inne aktywa widać chociażby cofnięcie dolara, po wczorajszym wystąpieniu szefa Fed. To wspiera m.in. notowania złota, które drożeje o 0,6 proc. i zbliża się ponownie do poziomu 2350 USD za uncję. Do wzrostów wraca także ropa naftowa. Jest to ruch o około 0,3 proc. i dzięki temu ropa WTI melduje się powyżej 83 USD za baryłkę. Presję spadkową widać zaś na rynku kryptowalut. Bitcoin traci prawie 2 proc. i spadł już poniżej 61 tys. USD.

Czym dzisiaj będą żyli inwestorzy? - Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny zawiera kilka istotnych publikacji, które mogą mieć wpływ na globalne rynki finansowe. Inwestorzy otrzymają ostateczne dane PMI dla sektora usług z głównych gospodarek świata oraz raport ADP o zatrudnieniu z USA. Następnie opublikowany zostanie raport ISM dla sektora usług oraz raport o zamówieniach na dobra trwałe za maj. Na koniec dnia opublikowany zostanie protokół z ostatniego posiedzenia FOMC, który rzuci światło na potencjalne perspektywy polityki pieniężnej Fed- wskazują analitycy XTB. W Polsce poznamy zaś decyzję RPP w sprawie stóp procentowych