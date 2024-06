Wiele wskazuje na to, że na GPW dojdzie do kolejnych zmian kadrowych w zarządzie. Rada Giełdy ogłosiła postępowania kwalifikacyjne, które mają wyłonić: członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzania finansowego, członka zarządu odpowiedzialnego za obszar prawny i regulacyjny oraz członka zarządu odpowiedzialnego za obszar rozwoju i sprzedaży. Obecnie funkcje te pełnią odpowiednio: Adam Młodkowski, Monika Gorgoń oraz Izabela Olszewska. W przypadku GPW to właśnie rada nadzorcza odpowiada za skład zarządu spółki. Wyjątkiem jest stanowisko prezesa. Ten jest bowiem powoływany i odwoływany przez walne zgromadzenie.

Kandydaci na stanowiska członków zarządu mogą składać zgłoszenia do 24 czerwca. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego etapu postępowania nastąpi do dnia 2 lipca 2024 r. w siedzibie GPW. Do udziału w konkursie mogą stanąć oczywiście obecni członkowie zarządu giełdy. Prawdopodobnie trzeba jednak się liczyć z tym, że skład osoby zarządu GPW niedługo ulegnie jednak zmianie.

Czas na nowych członków zarządu GPW

Adam Młodkowski, Monika Gorgoń oraz Izabela Olszewska zasiadali w zarządzie GPW, kiedy kierował nim Marek Dietl. W lutym tego roku został on jednak odwołany ze stanowiska, a na jego miejsce akcjonariusze wybrali Tomasza Bardziłowskiego, który pod koniec marca uzyskał niezbędną zgodę KNF do objęcie tej funkcji. Nie była to jednak jedyna zmiana w zarządzie GPW w ostatnim czasie. Ostatnio dołączył do niego, po wygraniu konkursu i uzyskaniu zgody nadzoru, Sławomir Panasiuk, który wcześniej był wiceprezesem KDPW. Panasiuk na GPW ma odpowiadać za sprawy związane z IT w tym przede wszystkim za nowym system transakcyjny. Wcześniej stanowisko członka zarządu GPW. ds IT pozostawało nieobsadzone przez wiele miesięcy.

Osoby, która zostaną wybrane w konkursie na nowych członków zarządu GPW, do objęcia funkcji także będą potrzebowały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.