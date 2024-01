W poniedziałek wieczorem na stronie resortu sprawiedliwości pojawił się komunikat o trwającym audycie Funduszu Sprawiedliwości. Celem jest ustalenie, czy przyznanie konkretnych dotacji jest zgodne z zadaniami Funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych takimi jak jawność, oszczędność, czy celowość. Fundusz Sprawiedliwości jest bowiem funduszem celowym i powinien finansować wyłącznie precyzyjnie wskazane zadania państwowe: pomoc pokrzywdzonym na skutek przestępstw i wypadków oraz zapobieganie tym zdarzeniom.

Reklama

We wrześniu 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, z którego wynikało, że pieniądze były wydatkowane niewłaściwie, a Fundusz stracił charakter celowego. Pojawiły się także informacje, że ze środków Funduszu sfinansowany został zakup Pegasusa — zaawansowanego oprogramowania szpiegującego.

Czytaj więcej Polityka Raport NIK o Funduszu Sprawiedliwości: 280 mln zł wydane niecelowo Fundusz Sprawiedliwości stracił charakter funduszu celowego. NIK negatywnie ocenia sposób wykorzystania jego finansów, a decyzje podejmowane przez ministra sprawiedliwości uznaje za arbitralne i nieudokumentowane.

Fundacja Rydzyka i Instytut Suwerenności

„W pierwszym etapie kontroli weryfikowane są wypłaty, które były zaplanowane na styczeń 2024 r. Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by wypłaty, co do których nie ma wątpliwości, były zrealizowane jak najszybciej. Ponadto w resorcie trwają także prace nad powołaniem specjalnego zespołu ekspertów ds. Funduszu Sprawiedliwości, który ustali przyszłe zasady jego funkcjonowania.” - czytamy w komunikacie.

MS informuje, że od 27 grudnia każda płatność z kasy Funduszu przed zrealizowaniem podlega analizie merytorycznej i nie zostanie wykonana bez indywidualnej zgody. Sprawdzane są umowy w zakresie pomocy pokrzywdzonym, postpenitencjarnej oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Chodzi o dotacje przyznawane zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. Poza dotacjami wstrzymane zostały także wypłaty kwot z tytułu działań promocyjnych. Nowe zasady dotyczą płatności na rzecz 112 podmiotów, które tylko w styczniu miały otrzymać wypłaty na łączną sumę 79 770 098,59 zł.