Ten największy festiwal fotograficzny w Polsce będzie komentował aktualne zjawiska polityczne i społeczne.

Miesiąc Fotografii w Krakowie wspólnie z Fotofestiwalem w Łodzi zapowiada blok wydarzeń solidarnościowych z Ukrainą w odpowiedzi na rosyjską agresję. W Krakowie zostanie zaprezentowana zbiorowa wystawa „Slava Ukraini!” z udziałem kilkudziesięciu artystów z Ukrainy oraz efekty rezydencji artystycznej twórców z Białorusi.

Blok wydarzeń edukacyjnych zostanie także poświęcony aktualnej sytuacji geopolitycznej i wpływowi obrazów na naszą codzienność i postrzeganie świata. - Wojna w Ukrainie jest prawdopodobnie pierwszym konfliktem, który wszyscy śledzimy na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak radzić sobie z obrazami wojny, jak obrazy oddziałują na nas jako jednostki i na zbiorowość, czy za pomocą obrazów możemy zmieniać rzeczywistość – to tematy, które stworzą pole do szeregu dyskusji, warsztatów, spotkań i prezentacji. – informują organizatorzy.

Główna wystawa festiwalowa „I Was Lookin’ Back to See if You Were Lookin’ Back at Me to See Me Lookin’ Back at You” wpisuje się wieloletni międzynarodowy projekt artystyczno-badawczy „Why Pictures?” Uczestniczyć w niej będą osoby zajmujące się sztuką i działalnością naukową, przyglądające się wzajemnym relacjom człowieka, obrazu i technologii. Wystawa odbędzie się w Muzeum Nowej Huty. Znajdą się na niej zaskakujące obiekty: gadające rośliny, okulografy, heatmapy, encefalograf cudotwórcy, generator nieistniejących twarzy obok klasycznych zdjęć Nowej Huty.

Natomiast Bunkier Sztuki zaprezentuje wystawę „Nie od razu zbudowano”, opowiadającą o poprzednich edycjach Miesiąca Fotografii, jak i o współczesnym mieście.

Dla debiutujących twórców przeznaczona jest sekcja ShowOFF, prezentująca sześć projektów wyłonionych w drodze konkursu. Tematy podejmowane przez młodych twórców są bardzo różnorodne. Anna Solecka mówi o trudnych relacjach z własną ojczyzną. Katarzyna Szweda skupia się na losach Łemków. Osobiste rodzinne opowieści inspirują Tori Ferenc i Hailun Luo. Chloé Azzopardi realizuje performatywny projekt. Hanna Rozpara koncentruje się na poszukiwaniach formalnych w abstrakcyjnych obrazach.

Sekcja Fringe także jest otwarta dla młodych. Na wystawie 8304” pokazane zostaną prace studentów polskich uczelni artystycznych: Akademii Sztuki w Szczecinie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i łódzkiej Filmówki.

Druga część Fringe’a obejmie dziesięć projektów – zgłoszonych lub zainicjowanych przez organizatorów, które łączy eksperymentalne podejście do formy, miejsca realizacji i tematu. Będzie można je oglądać w przestrzeni publicznej i w pracowniach.

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie przygotowuje konferencję, towarzysząca premierze publikacji „WELCOME”, której Miesiąc Fotografii jest współwydawcą, z udziałem m.in. Andy Rottenberg i Jarosława Mikołajewski.

W programie znajdą się też wystawy gościnne, organizowane przez Dom Norymberski, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie oraz blok pokazów, przygotowanych przez Muzeum Fotografii.

Miesiąc Fotografii w Krakowie, finansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trwać będzie do 26 czerwca.