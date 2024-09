Przemysł chce mieć wpływ na legislację unijną

KE przez dość długi czas była sceptyczna wobec dialogu z uczestnikami rynku, szczególnie z sektorów energochłonnych czy wydobycia paliw kopalnych.

– Gdy powstawały zręby Europejskiego Zielonego Ładu, dialog z Komisją był dość ograniczony. Kładziono duży nacisk na dojście do neutralności emisyjnej w 2050 r., promocję odnawialnych źródeł energii (OZE) z pominięciem wykorzystania rozwiązań niskoemisyjnych. Sytuacja zmieniła się w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, gdy okazało się, że brakuje gazu ziemnego, w wyniku czego ceny surowca drastycznie wzrosły. To przełożyło się negatywnie na sytuację w różnych sektorach, w tym nawozowym czy petrochemicznym. Właśnie wtedy Komisja zaczęła rozmawiać z przedstawicielami firm i organizacji branżowych nt. dostaw paliw z innych kierunków niż wschodni, ale również na temat tego, jakie skutki dla konkurencyjności przemysłu może mieć niewłaściwie zaplanowana transformacja – wyjaśnia Aneta Wilmańska.

Polski przemysł startuje z innego miejsca niż w wielu państwach Zachodu. Węgiel ma wciąż ok. 60 proc. udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce, tymczasem to elektryfikacja ma być kluczowym sposobem na dekarbonizację gospodarki. Dojście do realizacji celów zapisanych w unijnym prawie oznacza ogromny wysiłek organizacyjny, technologiczny i kosztowy. To nie tylko więcej OZE, ale także inaczej zorganizowany system energetyczny, nowe procesy technologiczne.

Tymczasem już obowiązująca unijna legislacja nie ogranicza się do określenia ostatecznych poziomów redukcji, ale też w wielu przepadkach wskazuje, w jaki sposób i jakimi środkami należy do nich dojść, promując konkretne technologie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

I tak na przykład dyrektywa o promocji odnawialnych źródeł energii (RED III) określa, że zielony wodór ma stanowić 42 proc. w 2030 r. i 60 proc. w 2035 r. wodoru zużywanego przez unijny przemysł.

– To duże wyzwanie, szczególnie dla państw takich jak Polska, w których podaż energii elektrycznej z OZE jest ograniczona – mówi przedstawicielka Orlenu.