Gaz warunkiem powodzenia transformacji

Wybudowany został również gazociąg Baltic Pipe łączący polski system gazowy ze złożami norweskimi. Jego roczna przepustowość wynosi 10 mld m sześc. Mamy rozbudowane połączenia gazowe z sąsiednimi krajami.

Jednocześnie trwają prace nad terminalem gazowym FSRU w Gdańsku, który ma być gotowy w 2026 roku, a którego moc wyniesie ponad 6 mld m sześc. rocznie.

Agnieszka Ozga, dyrektor pionu transformacji energetycznej w Gaz-Systemie, podkreśla, że system przesyłowy jest na tyle rozbudowany, że możliwe jest pokrycie zapotrzebowania na dużo wyższym poziomie niż dzisiejsze zużycie (które wynosi ok. 17 mld m sześc. rocznie).

Za dostawy gazu odpowiada Orlen. Spółka kupuje gaz za granicą, zarówno w kontraktach długoterminowych, jak i na spocie. Co istotne, prowadzi również własne wydobycie – przede wszystkim w Polsce i Norwegii. To gwarancja bezpiecznych dostaw surowca do odbiorców w kraju. – Własne wydobycie i dywersyfikacja dostaw – na to stawiamy – mówił Robert Czekaj, dyrektor wykonawczy ds. poszukiwań i wydobycia w Orlenie.

W kraju produkcja gazu wynosi ok. 3,5 mld m sześc. Na szelfie norweskim Orlen zwiększy wydobycie z 3,1 mld m sześc. w 2023 roku do nawet około 4,5 mld m sześc. w tym roku. Firma dokłada starań, by efektywnie eksploatować krajowe złoża. – Cały czas prowadzimy badania geologiczne. Patrzymy na struktury, w których zalega gaz. Nie wykluczamy, że będziemy sięgać po niego jeszcze głębiej. Widzimy tu możliwości inwestycyjne – informował przedstawiciel Orlenu.

Własna produkcja to ważny element działalności grupy.