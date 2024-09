Branża i klienci czekają na mniejszą biurokrację

Paneliści zastanawiali się, jakie zmiany są potrzebne do tego, by branża lepiej odpowiadała na potrzeby rynkowe, a nawet je inicjowała. Część z nich określili jako wewnętrzne (nowe strategie i formy aktywów), ale też zwrócili uwagę na znaczenie przepisów, które mogą pobudzić lub hamować rozwój przedsiębiorczości, a tym samym gospodarki.

Monika Constant przypomniała o spadku wartości finansowania w branży agro z początku tego roku: – Zmniejszone finansowanie maszyn rolniczych było konsekwencją zmian prawnych. Rolnicy zaczęli być traktowani jako konsumenci. Konieczna była nowelizacja przepisów – przypomniała. Jej zdaniem częste zmiany zasad udzielania leasingu, tworzenie przez rząd programów dofinansowania, a potem szybkie ich przerywanie nie pomagają w budowaniu zaufania do branży.

Jednak znacznie poważniejsza jest biurokracja. Branża leasingowa od dawna domaga się odejścia od obowiązku zachowania formy pisemnej procedur, czyli możliwości przeprowadzenia ich w sposób cyfrowy. Jej zdaniem warto doprowadzić do e-rejestracji aut oraz w pełni digitalizować system faktur. Część rozwiązań znalazła się w pierwszym pakiecie deregulacyjnym rządu, inne czekają na kolejne (zapowiedziane) pakiety upraszające prawo.

– Każda digitalizacja jest dobra, bo upraszcza, ułatwia i przyspiesza załatwianie spraw – uważa Ryszard Petru. Jego zdaniem postulaty branży dotyczące cyfryzacji nie budzą kontrowersji i deregulacja jest potrzebna.

Leasing powinien być łatwy i zrozumiały, tym bardziej że potrzebne jest przekonanie części przedsiębiorców do różnych form finansowania: – U części z nich panuje wciąż post-PRL-owskie myślenie, że kredyt jest zły. Finansowanie inwestycji z pieniędzy własnych jest nieefektywne, bo najdroższy jest własny kapitał – przekonywał polityk i ekonomista.

Ale natychmiast dodał, że ważne są także warunki makroekonomiczne, które dotyczą finansowania. W Polsce wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, wysoki deficyt i przewartościowanie złotego nie zachęcają firmy do zewnętrznego finansowania: – Część inwestycji obecnie się nie opłaca – mówił. Ryszard Petru uważa dodatkowo, że warto, by branża leasingowa zastanowiła się, co zrobić, by nie była kojarzona głównie ze sprzedażą samochodów, lecz z innowacjami.