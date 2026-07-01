Ponad połowa globalnego prywatnego majątku jest skoncentrowana w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Szczególnie szybko rosły majątki przekraczające 5 mln dolarów. Na świecie niemal milion osób dołączyło do grona dolarowych milionerów. Prawie połowa z nich mieszka w USA, a kolejne miejsca zajmują Chiny, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Francja.

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Gdzie najszybciej przybywa milionerów

W rankingu UBS w pierwszej trzydziestce znalazły się z naszego regionu Niemcy i Słowenia. Polski nie ma w tym zestawieniu, jednak z raportu wynika, że w naszym kraju mieszka obecnie 3888 osób dysponujących majątkiem przekraczającym 1 mln dolarów. Oznacza to wzrost o 4 proc. w porównaniu z 2024 r.

Gospodarki Europy Wschodniej odnotowują obecnie najszybsze tempo wzrostu liczby dolarowych milionerów. W ujęciu procentowym liderem jest Litwa, gdzie liczba milionerów wzrosła o 8 proc. Kolejne miejsca zajęły Turcja, Łotwa i Węgry, wszystkie z wynikiem przekraczającym 5 proc. Z kolei w ujęciu bezwzględnym same Stany Zjednoczone odpowiadają za niemal połowę wszystkich nowych milionerów, którzy pojawili się na świecie w 2025 r.

Żaden z rynków uwzględnionych w analizie UBS nie zakończył 2025 r. z mniejszą liczbą milionerów niż na jego początku. Łączna liczba milionerów na świecie wynosi obecnie około 57,5 mln. Ponad 23,6 mln z nich, czyli ponad 40 proc., mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Szwajcaria liderem bogactwa

Pod względem średniego majątku przypadającego na jedną osobę dorosłą pierwsze miejsce na świecie zajmuje Szwajcaria. Przeciętny majątek wynosi tam 910 382 dolary na osobę. Za Szwajcarami plasują się Amerykanie i mieszkańcy Luksemburga. Niemcy zajmują w tym zestawieniu 14. miejsce, ze średnim majątkiem wynoszącym równowartość około 304 tys. euro. W wyliczeniach tych uwzględniono również nieruchomości.

Rosną nierówności majątkowe na świecie

Jest jednak pewien zgrzyt w wynikach raportu, na który zwracają uwagę jego autorzy. UBS podał, że mediana majątku – wskaźnik lepiej oddający sytuację przeciętnego dorosłego niż średnia – spadła w większości analizowanych krajów, mimo że średnie wartości rosły. Bank uznał ten trend za dowód pogłębiania się nierówności majątkowych.

Zmienia się również globalna piramida majątkowa. Udział dorosłych posiadających mniej niż 10 tys. dolarów aktywów netto nadal maleje i wynosi obecnie nieco ponad 41 proc., podczas gdy coraz więcej osób przesuwa się do wyższych przedziałów majątkowych.

Nadal jednak zaledwie 1,5 proc. dorosłych objętych badaniem posiada majątek przekraczający 1 mln dolarów, a najniższy przedział – osoby dysponujące majątkiem poniżej 10 tys. dolarów – pozostaje największą pojedynczą grupą.