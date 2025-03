Polki coraz odważniejsze w inwestowaniu

- Dla wielu nie będzie pewnie zaskoczeniem, że panie o wiele częściej niż mężczyźni dokonują zakupu ubrań i kosmetyków – zauważa Iwona Jarzębska, z Banku Millennium. - Kobiety chętniej też sięgają po nowe rozwiązania finansowe, np. przelew na telefon, z którego korzystają 22 proc. częściej niż mężczyźni.

Z kolei z badań firmy Tavex wynika, że Polki są nieco mniej skłonne do oszczędzania niż Polacy. 53 proc. kobiet w minionym roku coś odłożyło, zaś wśród mężczyzna – 69 proc. Za to z dużo większą ostrożnością podchodzi do inwestowania (odpowiednio 52 proc. i 30 proc. osób w danej grupie),

Przez lata kobiety były postrzegane jako ostrożniejsze inwestorki, preferujące stabilne i bezpieczne aktywa. Jednak w 2024 roku coraz więcej z nich zaczęło dywersyfikować swoje portfele – zaznaczają eksperci Tavex. Co prawda wciąż najpopularniejszą formą pomnażania pieniędzy są dla nich lokaty bankowe, ale widać wzrost zainteresowania obligacjami skarbowymi, akcjami giełdowymi, złotem czy i kryptowalutami.

Czytaj więcej Rynek pracy Biznes w Polsce otwiera się na kobiety. Zwłaszcza ten mniejszy Ostatni rok przyniósł wyraźny wzrost równowagi płci w polskich firmach. Już co czwartą spółką kieruje prezeska, a udział pań w zarządach sięga niemal 33 proc.

Kto lepiej spłaca swoje zobowiązania

Wracając do kredytów, i pożyczek, warto też dodać, że kobiety są bardziej skłonne do korzystania z nowoczesnych form finansowania, takich jak płatności odroczone, podczas gdy mężczyźni częściej wybierają tradycyjne produkty kredytowe, takie jak karty kredytowe i kredyty gotówkowe. - Różnice te mogą wynikać z różnych potrzeb finansowych i preferencji obu płci – ocenia Sławomir Nosal, kierownik zespołu analiz business intelligence w BIK.

Z danych BIK wynika, że kobiety zdecydowanie dominują w kategorii odroczonych płatności, w 2024 roku zawarły ponad 66 proc. wszystkich transakcji typu BNPL (Buy Now, Pay Later). Panowie przeważają za to w kredytach gotówkowych (z udziałem prawie 56 proc. w wartości ich sprzedaży w 2024 r.), a także w kredytach mieszkaniowych i ratalnych (po ok. 53 proc.). Za to jeśli chodzi o pożyczki pozabankowe - mężczyźni i kobiety korzystają z nich mniej więcej po równo.