Jakie fundusze obligacji powinniśmy wybierać?

Pomysły inwestycyjne

Jak inwestować w fundusze obligacji, mając do dyspozycji 50 tys. zł? – Jeśli to jest „startowe” 50 tys. zł, to mimo wszystko zaczynalibyśmy od rozwiązań najbardziej konserwatywnych. Jeśli jednak miałaby to być kolejna klasa aktywów, bo np. w portfelu mamy już oszczędnościowe obligacje skarbowe, możemy zacząć szukać już rozwiązań z innego obszaru. Wydaje się, że dzisiaj inwestycje można byłoby rozłożyć pół na pół, czyli w fundusze o nieco wyższym ryzyku kredytowym i drugą połowę w fundusze o nieco wyższej ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Wydaje się, że obecnie jest na to dobry moment – podkreśla Karpiński.

Dlaczego miałby to być faktycznie dobry moment na tego typu inwestycje? – Rentowności obligacji, a już w szczególności obligacji długoterminowych, są obecnie dość wysoko. Patrząc chociażby historycznie, to od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej średnia rentowność była jednak dużo niżej, więc punkt startowy jest obecnie dobry. Krzywa rentowności jest pozytywnie nachylona, więc inwestując w obligacje długoterminowe, powinniśmy zarabiać więcej w przeciwieństwie chociażby do tego, co było na początku zeszłego roku. W przypadku rozwiązań niosących ryzyko kredytowe warto zwrócić z kolei uwagę, że pieniądze płyną szerokim strumieniem do funduszy inwestycyjnych. Kolejny element sprzyjający to geopolityka. Jeśli dojdzie do zawieszenia broni w Ukrainie albo zawieszenia broni, a później pokoju, ryzyko kredytowe polskich aktywów powinno spadać, w związku z czym ceny powinny też wzrosnąć – wylicza Jarosław Karpiński.

Możliwe stopy zwrotu

Jakie stopy zwrotu są możliwe do osiągnięcia w 2025 r. w przypadku funduszy obligacji? – W przypadku rozwiązań najbardziej konserwatywnych myślę, że stopa zwrotu na poziomie 5,5 proc. będzie tym dolnym poziomem. Mówimy w tym przypadku o funduszach nieniosących ryzyka stopy procentowej i inwestujących praktycznie wyłącznie w obligacje Skarbu Państwa. W przypadku funduszy, w których dochodzą inwestycje w obligacje korporacyjne, można pokusić się o poziom 8 proc. Jeśli zaś chodzi o fundusze obligacji długoterminowych, to tutaj też będzie to zależało od aktywności, a początek roku pokazał, że trzeba będzie być aktywnym. Strukturalnie będzie to dobry rok i myślę, że też możemy zobaczyć stopę zwrotu na poziomie 8 proc., ale może być to też i niższy wynik – podkreśla ekspert.