Pekao TFI zwycięzcą rankingu na najlepsze towarzystwo

Czytaj więcej Giełda Świetny kwartał funduszy inwestycyjnych Aktywa funduszy inwestycyjnych puchną dzięki stopom zwrotu produktów dłużnych oraz powiązanych z rynkami akcji. Kwiecień może to jednak przerwać.

Zyski mają być szerokie

Dwa lata zwyżek na polskim rynku akcji nie zachęciły większej liczby klientów TFI, a kilka kiepskich ostatnich miesięcy zapewne tego nie zmieni. Do tego niemało nerwów dostarczają fundusze obligacji. Wyniki inwestycji w portfele papierów długoterminowych w tym roku będą raczej niższe, niż oczekiwano 12 miesięcy temu. Po niezłym listopadzie grudzień przynosi zwyżki rentowności papierów skarbowych w Polsce i na rynkach bazowych, a to oczywiście nie służy funduszom. – Co do samego rynku inwestycyjnego – patrzymy w przyszłość z optymizmem. Weszliśmy w okres, gdy najważniejsze banki centralne rozpoczęły cykl obniżek stóp. Uważamy, że kolejne banki dołączą w kolejnych miesiącach – zapewnia Hoerberg. Jak dodaje, w takich okolicznościach rynkowych większość klas aktywów inwestycyjnych ma szansę przynosić klientom zyski. – W odróżnieniu od roku 2022, gdy banki centralne podnosiły stopy, większość inwestycji przyniosła straty, obecnie mamy trend odwrotny i prawie wszystkie klasy aktywów zarabiają. Cykl obniżek będzie prawdopodobnie wydłużony ze względu na to, że inflacja w niektórych krajach jest jeszcze uporczywa. Ostatecznie to dla klientów funduszy może się okazać korzystniejsze, bo wysokie rentowności obligacji będą pracować na dobre stopy zwrotu dla klientów funduszy. Jednak jeśli będzie taka możliwość lub potrzeba, to banki centralne ciągle jeszcze mają narzędzia, aby wpierać gospodarkę poprzez swoje działania. Z tych powodów również umiarkowanie optymistycznie patrzymy na rynek akcyjny. Zwykle w środowisku obniżanych stóp akcje mają tendencje pozytywne, m.in. ze względu na obniżony koszt kredytów – analizuje prezes TFI Allianz Polska.