Podczas gdy kraje zachodnie negocjowały sposób przekazania Ukrainie części zamrożonych rezerw rosyjskiego banku centralnego, a policja szukała w krajach europejskich jachtów i innego majątku rosyjskich oligarchów, Kremlowi udało się zgromadzić i ukryć nowe rezerwy walutowe równe połowie budżetu federacji.

Reklama

Skąd się wzięły ukryte pozycje Banku Rosji

Od początku 2022 roku na rachunkach zagranicznych zgromadzono 180 mld dol. – szacuje Janis Kluge, badacz Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym, który obliczył podaną kwotę na podstawie statystyk Banku Rosji i innych dostępnych publikacji finansowych. W danych Banku Rosji o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Rosji pieniądze te (180 mld dol.) uwzględniane są jako „pozostałe inwestycje”, „kredyty, pożyczki, środki pieniężne i depozyty” oraz „pozostałe zadłużenie”.

Najprawdopodobniej „ukryte rezerwy” to pieniądze największych koncernów eksportowych, pisze Kluge cytowany przez opozycyjną gazetę „The Moscow Times”. W 2022 r. Rosja uzyskała rekordowe przychody z eksportu surowców (591,5 mld dol.) i rekordową w historii nadwyżkę bilansu płatniczego (227,4 mld dolarów). W 2023 r. nadwyżka zmniejszyła się, ale pozostała znacząca (118,3 mld dol.). Waluta w takich wielkościach nie trafiała ani na rachunki w rosyjskich bankach komercyjnych, ani do rezerw objętego sankcjami Banku Rosji, sprawdził Kluge.

Wielkość „ukrytych pieniędzy” zgromadzonych za granicą równa się połowie rosyjskiego budżetu federalnego (406 mld dol.). Porównywalna też jest z całą rezerwą złota banku centralnego (188 mld dolarów) i prawie dwukrotnie większa od własnych rezerw dewizowych. Jedyne, co rosyjski regulator ma do dyspozycji, to około 100 mld dolarów zgromadzonych w chińskich juanach. Jednak wobec decyzji Chin z sierpnia nie można tych juanów wykorzystać np. w handlu zagranicznym. Pekin zarządził, by w obrocie z Rosją były tylko juany z zasobów chińskich.