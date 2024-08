Materiał Partnera: Volkswagen Financial Services

Jak podaje Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), w pierwszym półroczu 2024 r. z polskich salonów wyjechało aż o 16 proc. więcej aut niż w tym samym czasie rok temu, łącznie prawie 277 tysięcy samochodów. Oznacza to, że poziom sprzedaży nowych aut w naszym kraju powrócił już do poziomów notowanych przed pandemią. Firmy – które odpowiadają za większość sprzedaży w salonach w Polsce – nabyły o ponad 10 proc. samochodów więcej niż rok temu.

Rynek na fali wzrostowej

Zgodnie z najnowszymi danymi PZWLP, w pierwszym półroczu w wynajmie długoterminowym znalazło się niemalże co czwarte nowe auto osobowe nabywane w tym czasie przez firmy w Polsce. Na koniec czerwca 2024 r. rynek wynajmu długoterminowego na podstawie wielkości portfela firm zrzeszonych w PZWLP urósł w naszym kraju o 7,9 proc. rok do roku.

Jak zauważają eksperci PZWLP, dilerzy samochodów obecnie chętniej udzielają wyższych rabatów klientom z sektora najmniejszych przedsiębiorstw, co korzystnie wpływa na wzrost sprzedaży przede wszystkim w klasycznym leasingu finansowym, z którego w Polsce wciąż korzysta większość firm z sektora MŚP. Dane pokazują także, że każdego roku konsekwentnie rośnie odsetek mikro, małych i średnich firm decydujących się na wynajem długoterminowy aut. Zdaniem PZWLP, w obecnej sytuacji rynkowej zjawisko tego typu korzystniej wpływa jednak na klasyczny leasing finansowy.

A jak wygląda polski rynek od strony finansowana zakupu samochodów osobowych? W pierwszej połowie br. udział Volkswagen Financial Services (VW FS) w rynku wyniósł 18,7 proc. (dane Instytut SAMAR, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPiK; leasing/CFM rejestracje). Oznacza to, że spółka umocniła się na pozycji lidera branży (wzrost o 1,7 pkt proc. rok do roku). Utrzymała jednocześnie dużą przewagę nad pozostałymi firmami znajdującymi się na podium zestawienia (odpowiednio 5,5 pkt proc. oraz 7,5 pkt proc. więcej).

Osiągnięcie takiego wyniku stało się możliwe dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu zespołu VW FS oraz potwierdza pełną gotowość firmy do odpowiadania na rosnące oczekiwania jej klientów oraz partnerów.

– Mamy przyjemność z dumą ogłosić, że Volkswagen Financial Services umocnił pozycję firmy numer jeden w Polsce w finansowaniu aut osobowych. To wyjątkowe osiągnięcie potwierdza skuteczność strategii, którą konsekwentnie realizujemy – mówi Mikołaj Woźniak, prezes Volkswagen Financial Services.

– Sukces Volkswagen Financial Services w Polsce jest możliwy dzięki zaangażowaniu pracowników i wsparciu naszej sieci dilerskiej. To właśnie ich starania pozwalają nam oferować klientom najwyższy poziom usług, budując satysfakcję z użytkowania samochodów Grupy Volkswagen. Wyrazy wdzięczności składam przede wszystkim naszym klientom, dziękując im za zaufanie, którym nas obdarzyli. Wasza lojalność i wybór naszych produktów finansowych, ubezpieczeniowych i serwisowych są dla nas najwyższym wyróżnieniem – dodaje Mikołaj Woźniak.

Sprawdzony partner

Co w praktyce oznaczają dane mówiące o pozycji Volkswagen Financial Services jako rynkowego lidera w finansowaniu samochodów? Otóż firma odpowiada za finansowanie ponad 215 tys. aut jeżdżących aktualnie po polskich drogach.

Ta imponująca liczba ma przełożenie na kolejne zestawienie pokazujące obraz pozycji rynkowej firmy. Jak wynika z danych pochodzących od Volkswagen Group Polska, w I półroczu 2024 r. z każdych dziesięciu pojazdów Grupy sprzedanych w finansowaniu aż sześć zostało sfinansowane właśnie przez Volkswagen Financial Services.

Te dane oznaczają także, że klienci i partnerzy biznesowi mają zaufanie do VW FS. Potwierdza to również fakt, że w tym roku Volkswagen Financial Services został wyróżniony prestiżowym tytułem „Superbrands 2024” – zarezerwowanym dla najsilniejszych marek biznesowych obecnych na polskim rynku.

Laureatów wyłonili eksperci Konfederacji Lewiatan. Volkswagen Financial Services był jedynym przedstawicielem branży leasingowej w tym rankingu.

Zadowolenie klientów

Zgodnie z cyklicznym badaniem satysfakcji, które Volkswagen Financial Services realizuje wśród swoich klientów, aż ponad 83 proc. z nich jest zadowolonych z usług firmy. Tylko niewiele mniej, bo 72 proc., poleciłoby usługi VW FS swoim znajomym oraz rodzinie.

Warto przypomnieć, że Volkswagen Financial Services to nie tylko lider finansowania samochodów osobowych w Polsce, ale także ekspert z zakresu nowoczesnej mobilności i elektromobilności. Firma dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen (Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA, Volkswagen Samochody Dostawcze).

VW FS oferuje pod jedną marką szeroki wachlarz usług finansowych związanych z zakupem i eksploatacją samochodów – zarówno nowych, jak i używanych – takich jak leasing, kredyt i najem. Rozwiązania te elastycznie odpowiadają na potrzeby rynku i są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych – dla których spółka oferuje także rozwiązania i narzędzia w obszarze finansowania flot. Firma ma w swojej ofercie również ubezpieczenia i bankowość elektroniczną (Volkswagen Bank).

– Status lidera to nasze zobowiązanie do ciągłego doskonalenia usług oraz dostarczania rozwiązań, które ułatwiają życie klientom. Jesteśmy przekonani, że nasze podejście i zaangażowanie przyniosą dalsze sukcesy – podsumowuje Mikołaj Woźniak.

