Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” PZU rozwiązało umowę z rektorem dziś, czyli w środę 17 kwietnia 2024 r.

Reklama

Wczoraj tygodnik „Polityka” ujawnił, że rektor Uniwersytetu Warszawskiego wciąż był zatrudniony jako doradca ds. ekonomicznych prezeski Beaty Kozłowskiej-Chyły, choć Rada Nadzorcza ubezpieczyciela odwołała ją z funkcji w lutym. Za doradzanie szefowej spółki z udziałem Skarbu Państwa przez niespełna 4 lata drugiej kadencji rządów PIS prof. Alojzy Nowak, rektor UW miał według tygodnika „Polityka” otrzymywać 70 tys. zł. miesięcznie, do dyspozycji miał również luksusowy samochód służbowy.

Po naszej publikacji, we czwartek, 18 kwietnia prof. Alojzy Nowak odniósł się do niej w mediach społecznościowych. „Gwoli prawdy informuję, że z PZU odszedłem sam za porozumieniem stron. Ustalona między stronami data zawarcia porozumienia nie miała żadnego związku z publikacjami medialnymi. Na stanowisku doradcy zatrudniono mnie zanim zostałem rektorem. Z chwilą objęcia funkcji rektora, w transparentnej procedurze, uzyskałem na to na to zgodę Rady Uczelni. Wykorzystanie ludzi nauki przez biznes w renomowanych uczelniach na świecie jest standardem. U nas ciągle jeszcze potrafi być zarzutem” - napisał w oświadczeniu na Facebooku. Jego treść przytoczyliśmy w całości.

Prof. Nowak ze zgodą na „dodatkowe zajęcia zarobkowe”

Prof. Alojzy Nowak jest rektorem Uniwersytetu Warszawskiego od 1 września 2020 r.