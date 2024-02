Zarząd PZU zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki na 15 lutego. W porządku obrad są zmiany w składzie rady nadzorczej.

Jest w zasadzie przesądzone, że stanowisko straci szefowa PZU Beata Kozłowska-Chyła, która kieruje ubezpieczeniowym gigantem od 12 marca 2020 r. Stanowiska w zarządzie stracą też m.in. Małgorzata Sadurska, wcześniej m.in. szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy i Ernest Bejda, wcześniej m.in. szef CBA. Dziś, na dzień przed walnym zgromadzeniem, zarząd PZU poinformował, że od Ministra Aktywów Państwowych, działającego w imieniu skarbu państwa, pismo z 13 lutego 2024 r. informujące o odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki Pawła Góreckiego. Paweł Górecki pełnił rolę wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PZU.

Zarząd poinformował też, że spółka dostała od skarbu państwa listę jego kandydatów do rady nadzorczej PZU. Na liście znaleźli się Wojciech Olejniczak, Michał Jonczynski, Adam Uszpolewicz, Anita Elżanowska, Michał Bernaczyk, Filip Gorczyca, Andrzej Kaleta, Małgorzata Kurzynoga, Anna Machnikowska. Kilka z tych osób było już wcześniej związanych z rynkiem finansowych i ubezpieczeniowym. I tak Adam Uszpolewicz stał w latach 2007–22 na czele brytyjskiej grupy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej Aviva w Polsce. Wojciech Olejniczak jest związany z sektorem finansowym od 2015 r., najpierw jako doradca prezesa NBP, a następnie w latach 2016-19 jako dyrektora departamentu Biznesu Agro w Alior Bank. Od 2019 r. związany z pionem bankowości inwestycyjnej w Grupie mBanku. Michał Jonczynski karierę zawodową rozpoczynał w Berliner Banku, następnie piastował stanowisko wiceprezesa w Bankgesellschaft Berlin (Polska), współtworzył bank internetowy Inteligo, był też szefem departamentu kadr Grupy PZU, a w latach 2011-16 był członkiem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Enita Elżanowska to m.in. była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialna za kontrolę oraz współpracę międzynarodową. Filip Gorczyca to członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, w latach 2017-19 wiceprezes zarządu i CFO Alior Banku. Następnie, w latach 2020-21 członek zarządu funduszu private equity Luma Holding Ltd.