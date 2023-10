Szwajcaria wypędza rosyjski kapitał. Pieniądze migrują w jednym kierunku

Czytaj więcej Banki Kreml traci dostęp do szwajcarskich banków W tym miesiącu Szwajcaria przestanie dostarczać Kremlowi dane o aktywach obywateli Rosji w szwajcarskich bankach. Wiele z nich jest od dawna zablokowanych w wyniku sankcji.

Kapitał płynie do Dubaju

„Przyjazne” rosyjskiemu reżimowi kraje stają się więc nowymi centrami finansowymi dla rosyjskich inwestorów. Dziś wśród rosyjskich klientów najpopularniejszy jest Dubaj: wybierany przez największą liczbę osób, które przenoszą swój kapitał z unijnego obszaru.

Stosunki pomiędzy Rosją a ZEA są bardzo dobre. Arabowie wspierają rosyjski reżim i jego wojnę. Rosyjscy bogacze masowo uciekli do Dubaju po agresji Kremla na Ukrainę. Obecnie są największymi klientami na tamtejszym rynku nieruchomości; nie spotykają się z żadnym ostracyzmem jak w krajach zachodnich; nie mają ograniczonych praw, jak to ma obecnie miejsce w tradycyjnych dotąd dla Rosjan jurysdykcjach lokowania kapitału. Co więcej, lokalne arabskie banki tworzą warunki do przyciągnięcia zamożnych Rosjan.

Także kilka rosyjskich banków, pod naciskiem władz otworzyło depozyty w dirhamach (waluta ZEA). Dirham jest powiązany z dolarem, co pozwala zachęcić klientów do przejścia z uznanych przez reżim za „wrogie” walut, na waluty „przyjaznych krajów”, pozbywając się ryzyka związanego z sankcjami.

Ponadto część operacji eksportowo-importowych firm z krajów trzecich również zaczyna być realizowana w walucie ZEA. Nawet indyjskie rafinerie na początku roku płaciły za rosyjską ropę w dirhamach.