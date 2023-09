Poszukiwanie pieniędzy w Europie. Więcej obligacji detalicznych

Główne stopy procentowe w strefie euro wzrastają nieprzerwanie od roku, w tym okresie wzrosły już o przeszło 4 proc. – Nie przełożyło się to jednak wprost proporcjonalnie na wzrost stawek depozytów dla gospodarstw domowych – zauważa Bartosz Wałecki, analityk Michael/Ström DM. Średnia delta depozytów w strefie euro w czerwcu tego roku wyniosła 47 proc., co oznacza, że jedynie niespełna połowa ruchu na stopach procentowych została przeniesiona na stawki depozytów. – Patrząc na poszczególne gospodarki, można zauważyć też duże różnice. Najniższą wartość wskaźnika obserwowano w Chorwacji czy Portugalii, z kolei przeniesienie powyżej 60 proc. odnotowano we Francji oraz Włoszech – wskazuje Wałecki.

Według danych EBC na koniec lipca 2023 r. średnie oprocentowanie depozytów do jednego roku dla gospodarstw domowych wyniosło 2,83 proc., czyli dużo poniżej podstawowych stóp EBC. – Ostatnio raportowana inflacja w strefie euro wyniosła 5,3 proc. rok do roku, więc w dalszym ciągu lokowanie oszczędności w depozytach przynosi realne straty – zauważa ekspert Michael/Ström DM.

W tych okolicznościach europejskie rządy coraz częściej zwracają się do gospodarstw domowych z ofertą obligacji detalicznych, które mogą być alternatywą dla depozytów. – Działania motywowane są chęcią pozyskania środków na realizację polityki fiskalnej, ale także wpłynięciem na banki, aby te oferowały lepsze warunki na depozytach – tłumaczy Wałecki. Jak przyznaje, finansowanie obligacjami detalicznymi jest względnie niedrogie dla rządów, ale pełni również inne – wspomniane wyżej – funkcje gospodarcze.

Ostatnimi takimi ofertami były te we Włoszech, Belgii czy Wielkiej Brytanii. W czerwcu włoski rząd zebrał ponad 18 mld euro z emisji obligacji detalicznych BTP Valore. Są to obligacje, które przez pierwsze dwa lata płacą 3,25 proc., przez kolejne dwa lata 4 proc., a trzymanie obligacji do wykupu wiąże się z dodatkowym 0,5 proc. premii. Dodatkowo włoskie Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić kolejną emisję obligacji BTP Valore w październiku.