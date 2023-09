Uzbekistan odcina Rosjan od przelewów za granicę

Największe serwisy płatnicze Uzbekistanu - Pay Way i Oson - zawiesiły zagraniczne przelewy pieniężne. Oson ogłosił zmiany 5 września, Pay Way – dzień wcześniej, informuje gazeta Kommersant. To ważna wiadomość dla rosyjskiej gospodarki i obywateli, którzy realizują swoje płatności z zagranicą za pośrednictwem uzbeckich serwisów. Po wojnie wywołanej przez Kreml, Uzbekistan znalazł się w pierwszej piątce krajów pod względem wielkości transferów rosyjskich.

Skąd decyzja o zawieszeniu transakcji? Pay Way tłumaczy, że w jego aplikacji wyłączone zostały przelewy do „wszystkich międzynarodowych miejsc docelowych, w tym z Rosji i do Rosji”. Służba prasowa serwisu wyjaśniła, że ​​to bank centralny Uzbekistanu „polecił tymczasowo wyłączyć te kierunki”. Oson poinformował także, że zawieszone są przelewy międzynarodowe i płatności za usługi zagraniczne. Firma obiecała, że ​​„praca usług zostanie przywrócona w najbliższej przyszłości”.

Przyczyny decyzji banku centralnego nie są podawane do publicznej wiadomości. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że stało się to pod naciskiem Zachodu, szczególnie USA, które tropią wszystkie sposoby i miejsca obchodzenia przez Rosjan sankcji.

W Uzbekistanie działają 52 systemy płatności. Jednak to dwie największe firmy, Oson i Pay Way, realizują ponad 80 proc. wszystkich przelewów międzynarodowych do Rosji. W lutym trzeci na rynku serwis Solar Staff odnotował siedmiokrotny wzrost transferów z Federacji Rosyjskiej za granicę. Z 15 mln rubli w 2021 r., wielkość skoczyła do 103 mln rubli w 2022 r.