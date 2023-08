Rubel wraca na dno. Wojna osłabia rosyjską walutę

Eksporterzy wolą trzymać waluty za granicą

Sofia Kirsanowa, menedżer portfela w firmie zarządzającej „Pierwaja” jest zdania, że słabość rubla to pochodna problemów rosyjskiej gospodarki: „Niekorzystne czynniki wpływające na rubla nie uległy zmianie. Należy do nich spadek salda obrotów bieżących w kontekście szybkiego ożywienia importu i spadku eksportu, a także odpływ kapitału i zatrzymywanie przez firmy eksportujące zysków walutowych na rachunkach zagranicznych”

Dlatego nie należy się jeszcze spodziewać istotnego umocnienia rubla. Bank centralny może jednak wpłynąć na sytuację, ogłaszając na posiedzeniu 15 września nowe działania zacieśniające politykę pieniężną czyli znów podnieść stopę bazową. Rosyjscy analitycy po ostatniej podwyżce zwracali uwagę, że w obecnej sytuacji 12 procent to za mało, by powstrzymać spadek wartości rubla. Od początku roku rosyjski pieniądz stracił 26 proc. wartości w stosunku do Euro i 25 proc. do dolara.

W czwartym kwartale – według prognoz głównego ekonomisty Sinary Siergieja Konygina dolar może potanieć do 85-90 rubli, ale muszą być spełnione takie warunki jak:

*droższa ropa naftowa,

*aktywniejsze wykorzystanie przez rosyjskich eksporterów zysków walutowych,

*ograniczenie importu, staje się on bowiem nieopłacalny, gdy dolar przekroczy 90 rubli