Łukasz Sęk, zastępca prezydenta m. Krakowa, przywitał zgromadzonych na Konferencji Otwarcia ciesząc się, że ma możliwość po raz kolejny spotkać się zapowiadając Festiwal Mastercard OFF CAMERA, będącego: „Najważniejszym Festiwalem Kina Niezależnego w Polsce, a być może w Europie, ale też na świecie […]”. Będący pod wrażeniem gości stwierdził, że: „To potwierdzenie po raz kolejny, że nasze miasto to dom, gdzie sztuka i artyści czują się niezwykle dobrze”.

Reklama Reklama

W tym roku pierwszymi uczestniczkami cyklu rozmów „OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN” były Marta Żmuda Trzebiatowska, Katarzyna Gałązka i Kasia Zawadzka. Aktorki wykorzystały piątkowe popołudnie, aby przybliżyć zgromadzonym tajniki swego zawodu i podzielić się z nimi nieoczywistymi spostrzeżeniami z pracy na planie filmowym. Ja właśnie jestem spokojna, wrażliwa, taka raczej delikatna, a role dostaję absolutnie inne – nawet ta moja Kalina z „Na wspólnej to taka wyrachowana prawniczka, która idzie po trupach do celu... – mówiła Katarzyna Gałązka o swoich rolach podczas rozmowy w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej. Z kolei Marta Żmuda-Trzebiatowska powiedziała: Jak film jest dobry, czujesz to, to potem jest oczywiście bardzo miło spotykać się z widzami i rozmawiać. Pierwsze emocje, takie pierwsze oglądanie... Dlatego w ogóle pierwszy raz film lub serial, w którym gram, lubię oglądać sama. Poznanie kina od kuchni umożliwiały również organizowane w miasteczku warsztaty, których tematy dotyczyły m.in. manipulacji obrazem, pozowania oraz przedstawiania emocji.

Wielu okazji do przestudiowania tych zagadnień dostarczały również seanse filmów festiwa-lowych. Od wczesnego popołudnia aż do późnego wieczoru w różnych miejscach Krakowa można było doświadczyć opowieści zróżnicowanych pod względem geograficznym, technicz-nym i tematycznym. Szeroki repertuar dodatkowo wzbogaciły projekcje w kinach plenero-wych: w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego partnerem jest Galeria Krakowska, w Kinie na Placu Szczepańskim, którego Partnerem jest ORLEN oraz na Rynku Podgórskim.

Spośród wszystkich wydarzeń mających miejsce pierwszego dnia Festiwalu największym zainteresowaniem cieszyła się niezmiennie Gala Otwarcia. W sztandarowym Konkursie Głównym „Wytyczanie drogi” nasza publiczność będzie miała okazję jako pierwsza w Polsce zobaczyć debiuty lub drugie filmy z Bałkanów, Afryki, Quebecu, Europy Zachodniej, Centralnej i Wielkiej Brytanii. Tegorocznym hasłem przewodnim jest zmiana, rozumiana na różne sposoby, na którą, jak udowadniają bohaterki nowej tegorocznej sekcji tematycznej „W pewnym wieku”, nigdy nie jest za późno – Grzegorz Stępniak podczas Gali Otwarcia. Uroczystej inauguracji imprezy w Kinie Kijów towarzyszyły ceremonia wręczenia nagrody „Pod Prąd” irlandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Jimowi Sheridanowi oraz rozmowa poświęcona jego bogatej karierze. Zwieńczeniem całej gali był pokaz najnowszego filmu francuskiej reżyserki Alice Winocour pod tytułem „Ikona mody”.

Pierwszy dzień 19. Mastercard OFF CAMERA przyniósł do stolicy Małopolski moc wrażeń ze świata kinematografii, stąd też w kontekście rozpoczęcia filmowej uczty warto pamiętać o tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Fani kina niezależnego mogą więc liczyć na jeszcze więcej okazji do zgłębiania tego wyjątkowego obszaru sztuki, który na przestrzeni kolejnych dni będzie wychodził do widzów z nowymi propozycjami seansów, atrakcji i wydarzeń specjalnych.

A co czeka nas drugiego dnia 19. Mastercard OFF CAMERA (25.04.2026 r.)?

10.30 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: Twoja koszulka – Twoja bajka – rodzinne malowanie bajkowych T-shirtów, Prowadzenie: Leszek Święch

12:00 w ramach OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Maks Behr porozmawia z Aleksan-drą Popławską

13.00 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: Warsztaty Emocje mają MOC – jak dbać o wizerunek dzieci? Higiena cyfrowa i przemoc w sieci, prowadzenie: Funda-cja KODO

14:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Kuba Armata porozmawia z Mikołajem Ku-backim

15.00 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej dla kobiet: WZMOC-NIONA – od wglądu do mocy, prowadzenie: Fundacja KODO

16:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Maks Behr porozmawia z Katarzyną Warnke

17:00 Spotkanie z Patrycją Wanat w Pałacu Potockich

18:00 pokaz filmu „Róża” w ramach cyklu THE BEST OFF: SMARZOWSKI, po projekcji filmu spotkanie z twórcami: Wojciechem Smarzowskim oraz Marcinem Dorocińskim, które poprowadzi Wojciech Tutaj

20:00 pokaz filmu „Ścieżki życia”, reż. Marianne Elliott w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego partnerem jest Galeria Krakowska

21:00 pokaz filmu „Werdykt”, reż. Jim Sheridan, David Merriman z rozmową z Jimem Sher-idanem przed pokazem

Patronat Rzeczpospolitej