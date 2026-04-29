Nagroda FIPRESCI od lat stanowi jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla twórców kina autorskiego na całym świecie. W Krakowie o jej przyznaniu zdecydują osoby reprezentujące różne spojrzenia na współczesne kino – od refleksji akademickiej po praktykę krytycznofilmową i doświadczenie programerskie.

W skład tegorocznego Jury wchodzi Marcin Adamczak – profesor na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi oraz Uniwersytetu Gdańskiego, laureat konkursu im. Krzysztofa Mętraka i autor cenionych publikacji poświęconych kinu oraz przemysłowi filmowemu. Jest członkiem FIPRESCI i Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Obok niego konkursowe produkcje oceniać będzie Katrin Hillgruber – ceniona dziennikarka i krytyczka współpracująca z licznymi czasopismami, stacjami radiowymi oraz monachijskim portalem Artechoc. Studiowała literaturę niemiecką, teatr i historię Europy Wschodniej. Od 2015 roku specjalizuje się w kinie polskim, współtworząc programy festiwali filmPolska oraz Mittel Punkt Europa Filmfest.

Grono jurorskie dopełnia Dieter Wieczorek – krytyk kultury i sztuki współczesnej, współpracownik europejskich mediów oraz założyciel magazynu Interference – International Independent Journal of Film and Festival Reviews. Jest również twórcą festiwali poświęconych sztuce audiowizualnej i kinu Europy Południowo-Wschodniej.

Specjalny pokaz „Chleb i sól”

Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji będzie specjalny pokaz filmu Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocura – jednego z najgłośniejszych polskich tytułów ostatnich lat. To przejmujący i bezkompromisowy obraz współczesnej Polski prowincjonalnej, opowiadający o narastających napięciach społecznych, uprzedzeniach i przemocy.

Akcja filmu rozgrywa się podczas upalnego lata. Do rodzinnego miasta wraca Tymek – student warszawskiej Akademii Muzycznej i utalentowany pianista stojący u progu międzynarodowej kariery. Pozornie krótki pobyt szybko zmienia się w konfrontację z brutalną rzeczywistością, gdy bohater staje się świadkiem eskalującego konfliktu wokół nowo otwartego baru z kebabem.

Pełnometrażowy debiut Damiana Kocura zdobył Nagrodę Specjalną Jury w sekcji Horyzonty na Festiwalu Filmowym w Wenecji, tytuł Odkrycia Roku Polskich Nagród Filmowych Orły oraz szereg wyróżnień na festiwalach w Gdyni i Cottbus.

Seans poprzedzi prelekcja Katrin Hillgruber, która przybliży widzom kontekst filmu, fenomen twórczości Damiana Kocura oraz jego wyjątkowe podejście do realizmu filmowego.

Film „Chleb i sól”, reż. Damian Kocur, będzie można obejrzeć w ramach 19. Mastercard OFF CAMERA 30 kwietnia 2026 o godz. 19:00 w Sali Niebieskiej Kina Pod Baranami.

