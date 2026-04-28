Projekcja „Powidoków”, ostatniego filmu Andrzeja Wajdy to dla nas moment szczególny, ponieważ jest on patronem Krakowskiej Nagrody Filmowej w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi”. Wybór tego patrona jest wyrazem szacunku dla artysty, który przez całe życie płynął pod prąd, walcząc o wolność wypowiedzi nawet w najtrudniejszych czasach. Jego silne związki z Krakowem, uosobione choćby w powołaniu do życia Muzeum Manggha, pokazują pasję do budowania mostów między kulturami i wspierania artystycznej niezależności. Jako patron kina niezależnego, Wajda przypomina nam, że prawdziwa sztuka zawsze wymaga odwagi i cywilnej niezłomności.

Bohaterem „Powidoków” jest jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku, Władysław Strzemiński. Obok pracy artystycznej był on także teoretykiem sztuki, publicystą oraz pedagogiem, co dla Wajdy było niezwykle istotne. Jako pionier awangardy konstruktywistycznej i twórca teorii unizmu, Strzemiński stał się symbolem artysty, który nie poddał się dyktatowi socrealizmu i komunistycznej władzy. Po 1949 roku doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów, zarówno artystycznych, jak i życiowych. W swoim ostatnim dziele Andrzej Wajda opowiada o tragicznej konfrontacji jednostki walczącej z systemem oraz o tym, jak polityka może bezwzględnie niszczyć człowieka. W postać kalekiego artysty wcielił się znakomity Bogusław Linda, który podkreślał w wywiadach, że była to najtrudniejsza rola w jego karierze. Film jest rodzajem hołdu dla generacji malarzy i plastyków doświadczonych przez wojnę. Malarstwo było dla reżysera fundamentem – sam studiował je na krakowskiej ASP i to właśnie w nim przez całe życie szukał rozwiązań dla swoich filmowych zagwozdek.

Pokaz filmu „Powidoki” (reż. Andrzej Wajda) podczas 19. Mastercard OFF CAMERA już 29 kwietnia 2026 r. o godzinie 20:30, Scena MOS Teatru Słowackiego. Serdecznie zapraszamy!

