Mimo chłodnej aury Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej przyciągnęło zarówno ogrzewające się gorącą herbatą gwiazdy, jak i ciekawych ich fanów. Anna Próchniak w rozmowie w ramach cyklu OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN opowiadała o swojej drodze do światowego aktorstwa, balecie i medytacji. Lubię eksplorować poprzez moje postaci różne kolory. Wrażliwość jest istotna, żeby zrozumieć drugiego człowieka, a drugi człowiek może być dla ciebie formą lustra. - mówiła aktorka, podkreślając również swoje humanistyczne, interdyscyplinarne podejście do świata, oraz zainteresowanie świadomym, analogowym życiem. Natomiast w drugiej części dnia gościem Maksa Behra był Tomek Ziętek, nominowany do nagrody dla najlepszego aktora Konkursu Polskich Filmów Fabularnych za rolę w filmie „Wielka Warszawska”.

Reklama Reklama

Marta Nieradkiewicz w rozmowie z Lidią Popiel otworzyła cykl rozmów DZIKI OFF towarzyszący festiwalowej sekcji „W pewnym wieku”. Wśród tematów znalazły się kobiece postaciinspiracje czy historia początku kariery; modelka i fotografka podzieliła się także z publicznością informacją, że w tym roku wypada 50. rocznica jej pierwszego zdjęcia na okładce. Marzę, żeby dziewczyny jak najwcześniej się wyzwalały, nie marnowały życia - szkoda każdej godziny, by być uwikłaną w schematy. Warto się buntować, aby następne pokolenia, nasze dzieci miały lepiej. - takim przesłaniem podzieliła się gościni Marty Nieradkiewicz, dodając: Może kiedyś nastąpi to, że nie będziemy musiały się porównywać, albo że nie będziemy musiały mówić “jesteśmy tego warte”. Spotkanie uzupełniła seria pytań od publiczności: o granicach aktywności zawodowej, czy nawet o… zasypianiu przed telewizorem!

Festiwalowa środa upłynęła także pod znakiem Mastercard Special Screenings - wyjątkowych seansów filmowych, na których mamy unikalną okazję spotkać twórców i aktorów. Po projekcji konkursowego „Complaint No. 713317” z publicznością spotkał się reżyser - Yasser Shafiey. Podkreślał on, że choć para, którą ukazywał w swoim filmie, jest na wskroś egipska, to wierzy, że ta historia mogła wydarzyć się wszędzie - a głosy z widowni potwierdzały, że i w Polsce nagminne są problemy z serwisowaniem lodówek czy innego sprzętu AGD. Z kolei niesamowitą energię miało spotkanie z Nadią Essadiqi, odtwórczynią głównej roli - Elli - w walczącym o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy „The Invisibles”. Udział w tym filmie to była przepiękna okazja do nauki, edukowania samej siebie, i do poznania nowych ludzi podkreślała marokańsko-kanadyjska aktorka i piosenkarka w rozmowie z Adamem Krukiem. Z widowni padały pytania o odbiór filmu wśród portretowanych osób z niepełnosprawnościami, łatwości i wyzwania na planie filmowym, czy też o hipotetyczne dalsze losy bohaterów.

Wieczorem, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, odbyło się wydarzenie już od lat związane z Festiwalem Mastercard OFF CAMERA - gala finałowa konkursu SCRIPT PRO. Najlepszymi i najbardziej obiecującymi scenariuszami okazały się „Gorączka złota” Wojciecha Tubaji w kategorii “Film” oraz „Widok z piętra wyżej” Magdaleny Król w kategorii “Film 15 minut”. W uzasadnieniach nagród jury podkreślało między innymi precyzję konstrukcji scenariuszy młodych twórców, czy też cechujące teksty emocjonalne angażowanie widza. Z kolei w wypowiedziach scenarzystów odbierających nagrody znalazły się historie powstawania ich opowieści oraz podziękowania dla bliskich. Gratulując zwycięzcom, czekamy na to, aż ich scenariusze przerodzą się we wspaniałe filmy!

Foto: Mastercard OFF CAMERA

W miarę upływu lat, kiedy go nie ma, zaczynam rozumieć, że jest on pewnym kamieniem węgielnym w historii naszego kraju. Stanowi on, po tych wszystkich filmach, pewną tożsamość i buduje naszą świadomość narodową, nasz patriotyzm, nasze obywatelstwo, to, że jesteśmy Polakami - tak o Andrzeju Wajdzie wypowiadał się Bogusław Linda, gość pokazu specjalnego „Powidoków”. Aktor podzielił się z widownią szczegółami pracy na planie filmu, a także osobistymi historiami z czasów jego współpracy z wybitnym polskim reżyserem. Podczas sesji Q&A nie zabrakło pytań zarówno o role Bogusława Lindy w filmach Wajdy, jak i tematów związanych z wyzwaniami współczesności. To wyjątkowe wydarzenie zamknęło intensywny, wypełniony spotkaniami 6. dzień tegorocznej edycji Mastercard OFF CAMERA.

Miasteczko Festiwalowe przy Galerii Krakowskiej to również warsztaty, a tego dnia podczas nich można było wymyślić dalszy ciąg historii wraz z Kołem Naukowym Filmowy Development przy Warszawskiej Szkole Filmowej, poznać swoje mocne strony z Akademią Przyszłości, czy też zbudować garderobę kapsułową na podstawie najnowszej, wiosennej kolekcji ANSWEAR.LAB. Najmłodszych widzów zaprosiliśmy na plenerowy pokaz włoskiego „Tito i obcy”, trochę bardziej dorosłych na francuskie „Niech to diabli!”, a w Kinie na Placu Szczepańskim, którego partnerem jest Orlen, pokazaliśmy film o znamiennym tytule „Za rok o tej porze”... czyżby to była już zapowiedź przyszłorocznej majówki z Mastercard OFF CAMERA?

Patronat „Rzeczpospolitej”