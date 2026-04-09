„Cieszę się, że w tym roku widzowie Mastercard OFF CAMERA będą mieli okazję jako pierwsi w Polsce zobaczyć filmy tak różnorodne kulturowo i geograficznie. Od egipskiego debiutu z komediowymi akcentami, w którym pierwsze skrzypce gra … lodówka, przez grecką, niemal mityczną, dystopijną opowieść o odwiecznych mechanizmach władzy, chorwacki film o konflikcie dwóch sióstr, odsłaniającym absurdy rodzinnych waśni, do produkcji prosto z Quebecu o emancypacyjnej mocy niespodziewanej relacji między sex workerką a jej klientem z niepełnosprawnością. Wszystkie te tytuły stawiają niewygodne pytania, nie dają łatwych odpowiedzi, ale przede wszystkim – wciągają widzów w oryginalne fabularnie i estetycznie historie” – zaznacza Grzegorz Stępniak Dyrektor Artystyczny Mastercard OFF CAMERA.

Budowanie programu festiwalowego to układanie mozaiki z najciekawszych autorskich głosów młodego pokolenia. Po pierwszej prezentacji tegorocznych tytułów, nadszedł czas na odsłonięcie jej kolejnych elementów. Przedstawiamy drugą część selekcji Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi” – zestawienie produkcji, które z niezwykłą starannością i świeżością kreślą mapę współczesnego kina niezależnego. W tej części zestawienia przyglądamy się historiom, które rodzą się na styku różnych kultur iF osobistych doświadczeń. To opowieści o odwadze bycia sobą, o trudnych powrotach i poszukiwaniu bliskości tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy. Wierzymy, że te autorskie spojrzenia staną się okazją do intymnego dialogu z twórcami, którzy nie boją się iść pod prąd i szukać nowych form wyrazu.

„Complaint No. 713317”, reż. Yasser Shafiey

Magdy i Sama to zgodne małżeństwo z wieloletnim stażem, które powoli wkracza w spokojniejszy etap życia na emeryturze. Ich codzienność zostaje niespodziewanie zakłócona przez drobną domową tragedię: psuje się ich stara, wysłużona lodówka. Z pozoru błahy problem szybko urasta do rangi czegoś znacznie większego, wydobywając na powierzchnię kompleksy bohaterów, tłumione wzajemne pretensje oraz napięcia związane z poczuciem własnego statusu społecznego. Debiut fabularny z legendami egipskiego kina – Mahmoudem Hemidą w roli Magdyego oraz Sherine w roli Samy, wyróżnia się inteligentnym humorem, a zarazem oferuje intymny i ciepły portret starzenia się, małżeńskich trudności oraz frustracji wynikających z codziennych zmagań z biurokracją.

„Gorgonà”, reż. Evi Kalogiropoulou

W dystopijnej przyszłości, w greckim państwie-mieście rządzonym przez benzynę i kontrolowanym przez bezwzględnego przywódcę oraz jego nabuzowany, maczystowski gang, piękna Eleni zostaje oddana agresywnym mężczyznom w zamian za kanister paliwa. Staje się własnością umierającego przywódcy gangu Nikosa, który ogłasza brutalny konkurs wśród swoich zwolenników, aby wyłonić następcę. Niespodziewanie do rywalizacji przystępuje również inna kobieta – Maria, jedyna uczestniczka płci żeńskiej. W trakcie zaciekłej walki o przywództwo obie silne, a zarazem marginalizowane kobiety zaczynają się do siebie zbliżać. Wspólnie buntują się przeciwko toksycznej męskości i dystopijnemu porządkowi społecznemu, który ją podtrzymuje.

„Honey Bunny”, reż. Igor Jelinović

Tonina to silna i zaradna kobieta, która od lat bierze na siebie odpowiedzialność za potrzeby swojej rodziny, często bez konsultacji z innymi. Zarządzając zarówno codziennymi sprawami, jak i większymi zobowiązaniami, staje się niezastąpiona, a nawet dominująca. Ciężar odpowiedzialności przeradza się jednak w roszczeniowość: Tonina decyduje się samodzielnie wykupić część wakacyjnego domu swojej matki na malowniczej chorwackiej wyspie, nie informując o tym siostry, mimo wcześniejszego porozumienia o wspólnym zakupie. Decyzja ta nieuchronnie prowadzi do rodzinnego konfliktu, pełnego napięć i gwałtownych kłótni.

„The Invisibles”, reż. Junna Chif

Elizabeth jest artystką burleski i pracownicą seksualną. Kobieta pragnie definitywnie zamknąć rozdział swojego życia związany z tą drugą profesją. Zanim jednak to zrobi, decyduje się przyjąć jeszcze jednego klienta. Jest nim mężczyzna z niepełnosprawnością, który nigdy nie doświadczył intymnego zbliżenia. Ich niespodziewane spotkanie nie tylko burzy jej dotychczasowe przekonania, ale prowadzi też do odkrycia świata ludzi, przez wielu traktowanych jakby byli niewidzialni. Elizabeth mierzy się z własnymi uprzedzeniami w tej intymnej, transformującej podróży, która pozwoli jej też lepiej poznać samą siebie.

Zapraszamy na dziewiętnastą edycję Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, która odbędzie się w Krakowie od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.

