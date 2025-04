Patronat dziennika Rzeczpospolita i rp.pl

Jury Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi”

W Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi” pokazywane są pierwsze lub drugie filmy twórców, o których obecnie w filmowym świecie jest najgłośniej. To filmy, które zostały także docenione na największych festiwalach filmowych na świecie, w tym w Toronto, Locarno, Rotterdamie czy Sundance. W tym roku o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy zawalczą:

• „Brzydka siostra” (reż. Emilie Blichfeldt)

• „Chlorophyll” (reż. Ivana Gloria)

• „Dobra siostra” (reż. Sarah Miro Fischer)

• „Gülizar” (reż. Belkıs Bayrak)

• „My Fathers' Daughter” (reż. Egil Pedersen)

• „Pierce” (reż. Nelicia Low)

• „Rabia” (reż. Mareike Engelhardt)

• „Sister Midnight” (reż. Karan Kandhari)

• „Smaragda – I Got Thick Skin and I Can’t Jump” (reż. Emilios Avraam)

• „To nie mój film” (reż. Maria Zbąska)

Twórców ocenią największe gwiazdy. Kostiumografka Bina Daigeler ma na swoim koncie kostiumy do takich filmów jak: ostatni film Pedro Almodóvara „W pokoju obok”, „TÁR” Todda Field’a, za który dostała nominację do nagrody Costume Designers Guild Awards (CDGA), czy film aktorski Disney’a „Mulan”, w reżyserii Niki Caro. Za „Mulan” Daigeler dostała swoją pierwszą nominację do Oskara oraz wygrała nagrodę CDGA za wybitne kostiumy w filmie fantasy.

Alice Dawson wyprodukowała najgłośniejsze filmy ostatnich lat, w tym: „Konklawe” Edwarda Bergera, „Zdumiewającą historię Henry’ego Sugara” Wesa Andersona, czy „Ojca” Floriana Zellera.

Przewodniczącą Jury Konkursu Głównego będzie Agnieszka Smoczyńska - laureatka licznych nagród filmowych, w tym Złotych Lwów za „Silent Twins”, nagrody za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za „Fugę” i „Córki dancingu”, za które otrzymała także „Orła”. Dwa jej filmy, „Fuga” i „Silent Twin”, prezentowane były na Festiwalu Filmowym w Cannes. Jest także laureatką nagrody Global Filmmaking Award na Sundance Film Festival.

Wysokość Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi” to aż 25 000 dolarów.

Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych gromadzi najciekawsze i najbardziej oryginalne polskie produkcje. W tym roku do Nagrody Głównej w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych w wysokości 100 000 złotych nominowani są:

• „Innego końca nie będzie” (reż. Monika Majorek)

• „Kulej. Dwie strony medalu” (reż. Xawery Żuławski)

• „Lany poniedziałek” (reż. Justyna Mytnik)

• „Rzeczy niezbędne” (reż. Kamila Tarabura)

• „Sezony” (reż. Michał Grzybowski)

• „Simona Kossak” (reż. Adrian Panek)

• „Skrzyżowanie” (reż. Dominika Montean-Pańków)

• „Światłoczuła” (reż. Tadeusz Śliwa)

• „Utrata równowagi” (reż. Korek Bojanowski)

• „Życie dla początkujących” (reż. Paweł Podolski)

Ocenią ich: Allison Gardner - Dyrektorka Generalna Glasgow Film, Tonia Noyabrova -ukraińska reżyserka, scenarzystka i producentka oraz Dixie Chassay, która jako reżyserka castingu pracowała z wieloma wybitnymi reżyserami i scenarzystami, w tym: Yorgos Lanthimos, Joe Wright, Tony Gilroy, Stephen Daldry, David Hare, Will Sharpe, i Tony McNamara.

Jeszcze więcej nagród

Podczas 18. edycji Mastercard OFF CAMERA zostanie przyznana także nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) – organizację zrzeszającą krytyków filmowych z ponad 50 krajów całego świata i przyznającą nagrody na najlepszych festiwalach filmowych. W tym roku filmy ocenią:

Daniel Oliveira - selekcjoner na festiwalach CineEco International Environmental Film Festival oraz Porto Femme IFF, Hanna Margolis - filmoznawczyni i reżyserka filmów animowanych, doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni łódzkiej PWSFTviT, kuratorka, ekspertka i jurorka festiwalowa oraz Salome Kikaleishvili - krytyczka filmowa, dziennikarka i wykładowczyni.

Podczas Gali Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poznamy także: Najlepszą Aktorkę (10 000 zł), Najlepszego Aktora (10 000 zł), Mastercard Rising Star (debiut, 10 000 zł) oraz Female Voice (nagroda ufundowana przez Mastercard i Bank BNP Paribas, 50 000 zł) – laury dla polskich twórców, którzy są nominowani do nagród w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. W czasie sobotniej Gali (3 maja 2025 r.) poznamy także zwycięzców w konkursie #63sekundy, którego Fundacja OFF CAMERA jest współorganizatorem razem z Muzeum Powstania Warszawskiego, a także laureata konkursu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych KIPA.

Oczywiście przyznana zostanie także Nagroda Publiczności, o którą ubiegać będą się reżyserzy i reżyserki filmów biorących udział w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi” oraz Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. To, który film zostanie wyróżniony, zależy od najbardziej wymagających jurorów, jakimi są widzowie i widzki. Przed seansem konkursowych filmów publiczność otrzymuje kartę do głosowania i po zakończeniu projekcji filmu może wrzucić do urny do głosowania.

Już za kilka dni startuje święto kina niezależnego

Festiwal Mastercard OFF CAMERA 2025 startuje już 25 kwietnia 2025 roku i potrwa do 4 maja. Bilety na pojedyncze seanse już w sprzedaży. 3 maja, w sobotę, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się Gala Zamknięcia, w czasie której poznamy laureatów we wszystkich konkursach, w których pula nagród to ponad 300 000 zł.

