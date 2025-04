Harry Potter odwiedzi Małopolskę: wystawa w Alvernia Planet pod Krakowem

Podczas odkrywania kolejnych światów, zachowania zwiedzających będą rejestrowane przy użyciu specjalnych opasek, co zapewni wyjątkowe, spersonalizowane doświadczenia.

Alvernia Planet jest jednym z trzynastu miejsc na świecie, w którym dotąd prezentowano wystawę (można ją było podziwiać także m.in. w Bostonie, Melbourne i brazylijskim São Paulo.



Pierwszy raz wystawa Harry Potter: The Exhibition prezentowana była w Museum Of Science And Industry w Chicago (w kwietniu 2009 roku). Popularność wystawy sprawiła, że organizatorzy postanowili rozpocząć tournée po świecie. Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wystawa wróciła w 2022 roku w nowej odsłonie, zainaugurowanej w Filadelfii. Od tego czasu odwiedziła między innymi Monachium, Paryż, Madryt, Wiedeń, Nowy Jork, Atlantę czy chińskie Makau.



Bilety na Harry Potter: The Exhibition można zarezerwować pod tym linkiem.

Czym jest Alvernia Planet

Alvernia Planet, w którym organizowane będzie Harry Potter: The Exhibition, to futurystyczny kompleks składający się z połączonych ze sobą kopuł. Obecnie pełni funkcję profesjonalnego studia filmowego, jednak specjalnie na potrzeby wystawy po raz pierwszy otworzy swoje drzwi dla wszystkich Polaków. Alvernia Planet dostarczy odwiedzającym doświadczenia ze świata czarodziejów w zupełnie nowy sposób, a także zapewni niezapomniane wrażenia, które na długo pozostaną w pamięci odwiedzających.