Film „Maria Callas”. Bardzo trudne zadanie dla Angeliny Jolie

Znaczna część akcji rozgrywa się w paryskim mieszkaniu Marii Callas, które jak opisywano, urządzone było niczym pałacowe wnętrza Ludwika XV. Angelina Jolie nosi ponoć autentyczne suknie primadonny. Czujemy się więc trochę jak w muzeum, ale to wszystko pasuje do pokazania osoby tak niezwykłej jak primadonna stulecia.

Pablo Larraín dość swobodnie traktuje fakty z ostatnich miesięcy życia Marii Callas. Z pewną czułością przedstawia wiernie jej towarzyszących: służącą Brunę (świetna Alba Rohrwacher) i kamerdynera Ferrucia (Pierfrancesco Favino). Ich pracodawczyni mówiła, że są jej najbliższą rodziną, co nie znaczy, iż zawsze traktowała ich z odpowiednią troskliwością. W sposób operowo-teatralny film udramatyzował moment śmierci Marii Callas, która zdarzyła się w sposób znacznie bardziej prozaiczny.

Nie pojawia się w filmie postać Vasso Devetzi, która oplotła Marię Callas pozorną przyjaźnią. Dostarczała jej coraz większe dawki amfetaminy, którymi co rano primadonna pobudzała się do życia. Po jej śmierci Devetzi zgarnęła znaczną część majątku Callas, bo nie znaleziono testamentu, choć ponoć był.

Jest natomiast w opowieści Pablo Larraína zadający pytania dziennikarz o znaczącym nazwisku Mandrax. To przecież nazwa środku nasennego, który Maria Callas zażywała co noc. Nie wiadomo, czy jest postacią realną, czy też wytworem wyobraźni ułatwiających jej powrót do wspomnień, bo akcja rozgrywa się na pograniczu jawy i marzeń.

Jak mówi i śpiewa Angelina Jolie

Fanów Marii Callas należy przestrzec, by oglądając film nie odwoływali się do swej wiedzy o niej. Pablo Larraín stworzył obraz bardziej uniwersalny. To film o dojmującej samotności i odchodzeniu. O kobiecie, która utraciła nie tylko dawne uwielbienie milionów, ukochanego mężczyznę i nie potrafiła zbliżyć się do najbliższych członków swojej rodziny.

Chodzi więc po zadziwiająco pustych ulicach Paryża lub zasiada samotnie przy stoliku w kawiarni, gdzie poza starym barmanem nikt nie zwraca na nią uwagi. Pozostaje czekać na śmierć lub łudzić się nadzieją na powrót do tego, co było.