EnergaCAMERIMAGE: Toruńska próba przed Oscarami

Natomiast Magnus von Horn ze swoją Złotą Żabą w rękach, bo to wyróżnienie dostają zarówno operator, jak i reżyser, chwalił Michała Dymka, mówiąc: „Jestem szczęśliwy, że mam tak wspaniałego współpracownika i przyjaciela”. Ta ekipa zrobi zapewne razem jeszcze niejeden piękny film.

Srebrna Żaba powędrowała do Lola Crawleya, autora zdjęć do „Brutalisty” Brady’ego Corbeta. To dramatyczna opowieść o architekcie żydowskiego pochodzenia, który w czasie wojny trafił do obozu koncentracyjnego, a po wojnie próbuje odnaleźć swoje miejsce w za oceanem.

– To wielki zaszczyt dostać tę nagrodę. „Brutalista” jest trzecim filmem, który zrobiliśmy razem z Bradym Corbetem – mówił w Toruniu Lol Crawley, dziękując też całej ekipie.

Brązowa Żaba przypadła Paulowi Guilhame’owi za zdjęcia do filmu „Emilia Perez” Jacques’a Audiarda. Młody operator, podobnie jak Michał Dymek, za wyróżnienie, któr jak powiedział, jest dla niego bardzo ważne, podziękował z planu nowego filmu.

Ludzie kina wiedzą, że nagroda na EnergaCAMERIMAGE jest dla operatorów nobilitacją i sygnałem, iż jej laureat może się liczyć w wyścigu oscarowym.