Grand Prix festiwalu mBank Nowe Horyzonty. Możemy zazdrościć Węgrom tego filmu

Festiwalowa publiczność swoją nagrodę przyznała Lunie Carmoon, autorce „Skarbów” – zawieszonej między bajką i horrorem opowieści o dojrzewaniu.

Mariusz Rusiński laureatem festiwalu mBank Nowe Horyzonty

Tegorocznym laureatem nagrody dla autora filmu prezentowanego w sekcji Shortlista został Mariusz Rusiński, autor „Mojej siostry”, za „połączenie subtelności i odwagi, z jakim reżyser sportretował trudny moment w życiu najbliższych, którzy na naszych oczach zdobywają się na szczerość, przedefiniowują własne relacje i na nowo odnajdują utracone poczucie bliskości”.

Nowe Horyzonty są wyjątkową imprezą w polskim krajobrazie kulturalnym. Zaczęły się skromnie w Sanoku, potem przeniosły się do Cieszyna, by wreszcie w 2008 roku wylądować we Wrocławiu. Miały różnych sponsorów tytularnych – Erę, T-Mobile, dziś noszą nazwę mBank Nowe Horyzonty. Twórca festiwalu, wyjątkowy miłośnik dobrego kina Roman Gutek, jest prezesem Fundacji Nowe Horyzonty, ale bezpośrednie zawiadywanie oddał dyrektorowi Marcinowi Pieńkowskiemu i nowej ekipie programującej. Co się nie zmienia? Ambicja, by pokazywać świetne, nieoczywiste kino. I publiczność – ciekawa, inteligentna, otwarta na dyskusję o świecie. Choć przecież dziś na Nowe Horyzonty przyjeżdżają już dzieci tych, którzy oglądali filmy w Sanoku czy Cieszynie.

Do 4 sierpnia część filmów z tegorocznego programu można jeszcze oglądać online. Trafiło tam 96 festiwalowych tytułów. A za rok jubileuszowa, 25. edycja festiwalu.