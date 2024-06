Rekomendacje filmowe: Kino zamiast meczu piłkarskiego?

Mój syn Ezra

Reż.: Tony Goldwyn

Wyk.: Robert De Niro, Bobby Cannavale, William Fitzgerald

To absolutnie niezwykły film. Robiony z sercem, co czuje się w każdym jego kadrze, w każdym dialogu. Jego bohater, Max Bernal jest komikiem. Właśnie rozwiódł się z żoną i wrócił do starego ojca. Jego syn Ezra jest dzieckiem autystycznym. Max wciąż nie może dojść z byłą żoną do porozumienia w kwestiach opieki nad nim, a gdy Jenna po konsultacjach z lekarzem chce oddać chłopca do szkoły specjalnej, Max „porywa” go. Samochodem obaj wyruszają w podróż przez Stany. To będzie dla nich obu bardzo ważny czas.

Twórcy „Mojego syna Ezry” nie popadają w sentymentalizm. Proponują film bardzo zwyczajny, jakby chcieli przypomnieć, że „inność” nie skazuje ludzi na osamotnienie. Że ci, którzy trochę inaczej kontaktują się ze światem, mają prawo żyć pełnią życia. Ale też jest to opowieść o dorastaniu do ojcostwa i zadrach, które człowiek nosi w sobie. Trudnych wspomnieniach, z którymi trzeba się rozliczyć i uporać. I jeszcze coś: Rzadko zdarzają się w dzisiejszym kinie opowieści o ludziach przeżywających niemałe konflikty, ale gdzieś w środku pięknych i pełnych dobrych intencji. A takimi właśnie ludźmi – głównymi bohaterami czy odwiedzanymi po drodze przez Maxa starymi przyjaciółmi – zapełnia ekran Tony Goldwyn. W roli ojca pełną prawdy kreację tworzy Bobby Cannavale. Jak zawsze znakomity jest Robert De Niro jako dziadek. A odkryciem Goldwyna jest młody odtwórca roli Ery. William Fitzgerald jest dzieckiem autystycznym. W „Moim synu...” stanął przed kamerą po raz pierwszy w życiu. Na planie zawsze towarzyszyli mu rodzice. Reżyser dużo z nim pracował. Starał się dokładnie objaśniać mu każdą scenę, bo wtedy chłopiec czuł się pewniej. Dziś krytycy piszą o wielkim talencie Williama. Jestem pewna, że ten film niejednemu widzowi stanie się bliski.

Wake Up

Reż.: Francois Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell