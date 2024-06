Cate Blanchett w trzydziestej drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Przełomowy film w zawodowym dorobku Cate Blanchett, który przyniósł jej międzynarodowe uznanie to Elizabeth (1998, reż. Shekar Kapur), gdzie wcieliła się w postać królowej Elżbiety I. Rola ta przyniosła jej pierwszą w karierze nominację do Oscara®, natomiast autor zdjęć, Remi Adefarasin odebrał Złotą Żabę podczas CAMERIMAGE 1999. Kolejne nominacje do Nagród Akademii® w głównej oraz drugoplanowej kategorii aktorskiej przyszły w 2008 roku, za kreacje w kontynuacji filmu Shekhara Kapura sprzed 10 lat, pt. Elizabeth: Złoty wiek oraz obrazie I’m Not There. Gdzie indziej jestem w reżyserii Todda Haynesa, którego wizualna strona autorstwa Eda Lachmana została uhonorowana Brązową Żabą podczas CAMERIMAGE 2007. Cate Blanchett oscarowe nominacje zdobyła również za filmy Carol (2015, reż. Todd Haynes) oraz Tár (2022, reż. Todd Field), w których nie tylko zagrała, ale i pełniła rolę producentki wykonawczej. Obie produkcje zyskały ogromne uznanie, a ich autorzy zdjęć wywalczyli na EnergaCAMERIMAGE Złote Żaby, Ed Lachman –tegoroczny laureat Nagrody za Całokształt Twórczości – za Carol oraz Florian Hoffmeister za Tár.

Wraz z Andrew Uptonem oraz Coco Francini, Blanchett założyła także studio Dirty Films, w którym pełni obecnie rolę jednego z dyrektorów zarządzających. Na producenckim koncie firmy znajduje się między innymi obraz The New Boy, w reżyserii i ze znakomitymi zdjęciami Warwicka Thorntona, zdobywcy Złotej Żaby podczas zeszłorocznego EnergaCAMERIMAGE. Jest to pierwszy przypadek w historii festiwalu, kiedy główna nagroda przypada twórcy odpowiedzialnemu zarówno za reżyserię, jak i wizualną oprawę filmu.

W latach 2018 oraz 2020, Cate Blanchett pełniła funkcję Przewodniczącej Jury kolejno podczas Festiwali Filmowych w Cannes oraz w Wenecji.

Informacja o tym, że Cate Blanchett przyjedzie do Torunia oficjalnie ogłoszona została dziś podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej w siedzibie Fundacji Tumult, która od ponad trzydziestu lat jest głównym organizatorem Festiwalu. Poza gospodarzem - Dyrektorem EnergaCAMERIMAGE Markiem Żydowiczem, w wydarzeniu udział wzięli także Dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE Kazimierz Suwała, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Adam Szponka, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Energa SA Sławomir Staszak oraz Anna Karna Kierowniczka redakcji kulturalnej TVP.

Tegoroczna edycja Festiwalu EnergaCAMERIMAGE potrwa od 16 do 23 listopada.

