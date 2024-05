DZIEŃ 5 i zapowiedź #DNIA 6 – kino od kuchni

Najchętniej chciałbym codziennie być na planie.

Tego dnia odbyło się także Q&A po filmie „Błazny”. W spotkaniu wzięła udział reżyserka filmu Gabriela Muskała oraz dwójka aktorów: Sebastian Dela oraz Magdalena Dwurzyńska. Do gości dołączył również Zbigniew Zamachowski, który skomponował muzykę do filmu, który jak podkreślali twórcy, dla wielu z nich był jakiegoś rodzaju debiutem. Gabriela Muskała zaznaczyła, że chociaż film jest dyplomem IV roku wydziału aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej i opowiada o grupie studentów aktorstwa to wszystkie postaci od początku do końca są wykreowane, wymyślone. Aktorzy wspominali, że z „Gabrysią” znali się już od drugiego roku, a na trzecim mieli z nią zajęcia z improwizacji i wiedzieli, że to co na nich tworzą będzie zaczątkiem „Błaznów”:

Wiedzieliśmy jaka jest Gabrysia i że nie zrobi nam krzywdy (…) Być może zasługą tego po części jest to, że sama jest aktorką. Moim zdaniem każdy reżyser powinien być aktorem, ale może nie każdy aktor reżyserem – skomentował Sebastian Dela.

Na spotkaniu pojawił się także temat szkoły teatralnej i specyfiki zawodu:

Na początku się trochę gardziło tymi castingami, ale teraz reklama lodów nie brzmi tak źle (…) Szkoła Teatralna to taka oaza. Potem najgorsze jest to czekanie jak się wypadnie z tego szalonego tempa szkoły, w której ciągle się coś robi – wspominała Magdalena Dwurzyńska.

Gabriela Muskała podkreślała z kolei konieczność uzbrojenia się w „słoniowy pancerz” i podążania za marzeniami, nawet jeśli ciągle się słyszy, że się nie nadaje.