„Obsesja” Todda Haynesa. Między tabloidem a dramatem

Gdy sprawa wyszła na jaw, kobieta, już wówczas w ciąży, trafiła na siedem lat do więzienia. Tam urodziła dziecko. Po jej wyjściu na wolność, gdy Vili osiągnął pełnoletność, para się pobrała. Małżeństwo nie przetrwało, ale młody kochanek opiekował się Mary Kay w jej ostatnich dniach, gdy 58-letnia kobieta w 2020 roku umierała na raka.

Joint na dachu

Bohaterowie filmu Haynesa to małżeństwo, w którym kobieta jest blisko ćwierć wieku starsza od męża. Spotkali się, gdy miała 36 lat i pracowała w sklepie ogrodniczym. On, dzieciak jeszcze, chciał w tym sklepie zarobić parę groszy w czasie szkolnych wakacji. Dalej było jak w historii Letourneau i Fualaau. Seks na zapleczu sklepu, więzienie. Wreszcie, gdy Gracie odsiedziała kilkuletni wyrok za uwiedzenie nieletniego – ślub.

Po latach sąsiedzi z Savannah przyzwyczaili się do tej nietypowej pary. To prawda, czasem jeszcze ktoś podrzuci do ogrodu pudełko z odchodami, ale na co dzień jest w miarę OK. Gracie sprzedaje swoje wypieki – ananasowe torty, Joe pracuje jako radiolog. A gdy jego rówieśnicy zakładają rodziny i niańczą maluchy, on już zaczyna przeżywać syndrom „pustego gniazda” – dzieci za chwilę wyfruną z domu, pojadą na studia. Jak będzie wtedy wyglądał związek 36-letniego mężczyzny i zbliżającej się do sześćdziesiątki kobiety? Już to pytanie wydaje się ciekawe.

Twórcom „Obsesji” to nie wystarcza. Burch i Haynes wprowadzają na ekran trzecią osobę, w której ten związek będzie musiał się przejrzeć. Do domu Gracie i Joego przyjeżdża młoda aktorka. Elizabeth jest gwiazdką mydlanych oper, teraz ma zagrać w filmie opartym na historii gospodarzy.

Ona chce poznać Gracie, zrozumieć, podpatrzeć jej zachowania. Spędza z nią czas, rozmawia z jej znajomymi, szuka starych prasowych relacji. Powoli upodabnia się do swojej bohaterki, wpada w rodzaj paranoi. Kobiety spędzają ze sobą dużo czasu, ich relacja wcale nie jest łatwa.