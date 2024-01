Złotą Taśmę dla najlepszego filmu polskiego, jaki trafił w 2023 roku na ekrany kin dostała „Zielona granica” Agnieszki Holland. Wyróżnienia przypadły filmom: „Chleb i sól” Damiana Kocura oraz dokumentowi Maciela Hameli „Skąd dokąd.W kategorii filmu zagranicznego za najlepszy film krytycy uznali „Aftersun” Charlotte Wells. Wyróżnienia dostały: „Duchy Inisherin” Martina McDonagha oraz „Oppenheimer” Christophera Nolana.

Reklama

Historia nagród polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Nosiły one wówczas nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były przez dziennikarzy filmowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisko krytyków zostało podzielone. Utworzono Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, które przejęło prawo do przyznawania Syrenki. Część krytyków przystąpiła do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ustanawiając w 1985 r swoją coroczną nagrodę „Złote Taśmy”. Do dziś przetrwało tylko to wyróżnienie, stając się oficjalnie nagrodą FIPRESCI.

W kategorii filmu polskiego pierwszą Złotą Taśmę w roku 1985 dostali ex aequo Wiesław Saniewski za film „Nadzór” i Maria Zmarz-Koczanowicz za dokument „Jestem mężczyzną”. Potem wśród laureatów nagrody FIPRESCI byli.: Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Tadeusz Konwicki, Wojciech Marczewski, Krzysztof Barański, Kazimierz Kutz, Jerzy Stuhr, Andrzej Kondratiuk, Leszek Wosiewicz, Jan Jakub Kolski, Robert Gliński, Krzysztof Krauze, Roman Polański, Andrzej Jakimowski, Magdalena Piekorz, Michał Rosa, Łukasz Palkowski, Marek Lechki, Wojciech Smarzowski, Jan P. Matuszewski, Anna Jadowska, Paweł Pawlikowski, Jan Komasa, Mariusz Wilczyński. Przed rokiem Złote Taśmy przypadły ex aequo Jerzemu Skolimowskiemu za „Io” oraz Pawłowi Łozińskiemu za dokument „Film balkonowy”. Uroczyste wręczenie tegorocznych Złotych Taśm odbędzie się 12 lutego.