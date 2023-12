Razem ze zmianami w naszym stylu życia zmienia się sposób, w jaki celebrujemy święta. W okresie bożonarodzeniowym młodzi ludzie coraz częściej poszukują nowych, atrakcyjnych sposobów spędzania wspólnego czasu. Wśród pozamykanych na cztery spusty instytucji kulturalnych i rozrywkowych, kino może okazać się prawdziwą oazą i wybawieniem od nudy. Na ratunek w tym roku przybywa również Kino Elektronik, które będzie otwarte przez wszystkie świąteczne dni, a także w Nowy Rok.

Ludzie mają wtedy dużo wolnego, ale często brak im pomysłów, jak go kreatywnie zagospodarować, gdy niemal wszystko wokół jest zamknięte – mówi Daniel Wojciechowski, dyrektor kina. – Właśnie dlatego wychodzimy im naprzeciw i zapraszamy do nas, zarówno uciekinierów ze świątecznych obiadów, jak i całe rodziny. W końcu ile można siedzieć przy stole!

Mat. Partnera

Dla wielu wizyta w kinie staje się stałym elementem świątecznej tradycji, podobnie jak wspólne gotowanie czy dekorowanie choinki. Projekcje w tym okresie przyciągają zwłaszcza młodych, znudzonych rodzinnymi dysputami. Klimatyczny Elektronik to doskonałe miejsce, by zaszyć się przed rozpolitykowanymi wujkami, natrętnymi ciotkami czy nadopiekuńczymi babciami. Repertuar kina celuje także w młodzież, gdyż jego stałymi bywalcami są studenci pobliskiej Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Liceum Filmowego i Kreacji Gier Wideo.

Atmosfera tego miejsca jest nie do podrobienia – mówi Kasia, studentka warszawskiej filmówki. – Często przychodzę tu po zajęciach. W tym roku wyjątkowo zostaję na święta w Warszawie, więc wiem już, gdzie spędzę wolny czas.

Po chaosie świątecznych przygotowań wizyta w kinie okazuje się idealną formą ucieczki od zgiełku i natłoku zajęć. To szansa na chwilę relaksu i oderwania się od codziennych obowiązków. Wreszcie można się rozsiąść w vintage fotelu starannie zrewitalizowanego Kina Elektronik i rozkoszować doznaniami, jakie gwarantuje najwyższej klasy sprzęt.

Co zobaczymy na ekranie? W repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie! Pierwszy dzień Świąt przyniesie niepowtarzalną okazję, by raz jeszcze zakochać się w kultowym świątecznym klasyku To właśnie miłość (Love Actually). Prócz tego na widzów czekają przedpremierowe pokazy nowej komedii Taiki Waititiego Pierwszy gol, oszałamiającego dokumentu przyrodniczego Pieśni wielorybów, a także Dream Scenario (reż. Kristoffer Borgli) z Nicolasem Cage’em w roli, o jakiej nie śniło się filozofom. W programie również kameralny dramat Wielki wóz, przebojowa Vika!, oraz nagrodzone na Sundance Siostrzeństwo świętej sauny, zdobywca tytułu Najlepszego europejskiego dokumentu 2023 Europejskiej Akademii Filmowej.

A co, jeśli jesteśmy już wypoczęci? Świąteczne seanse na dużym ekranie będą świetnym pomysłem na spotkanie ze znajomymi. Wspólne wyjście do Kina Elektronik to doskonała okazja do nadrobienia towarzyskich zaległości, a nawet szansa na zawarcie nowych. Po seansie kinomani mogą wpaść do działającej we foyer Elektronika kawiarni Kultura Kawy, by przedyskutować obejrzany film.

Mat. Partnera

Początki Elektronika sięgają lat 60. XX wieku. To prawdziwe kino studyjne z duszą, łączące niepowtarzalny oldschoolowy klimat z zaawansowanym zapleczem technologicznym. Poza projekcjami odbywają się tu także spektakle teatralne, koncerty, konferencje oraz wykłady. Jego zaletą jest bezpośrednie sąsiedztwo wielkiego węzła komunikacyjnego Dworzec Gdański. Do kina można dojechać metrem (linia M1), tramwajem, pociągiem i autobusem. Na tych, którzy wybierają auto, czeka duży strzeżony parking.

W dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie podejście do Świąt również ewoluuje. Projekcje filmów na wielkim ekranie w tym okresie to świetna alternatywna forma rozrywki zarówno dla całych rodzin, jak i samotników. W erze gwałtownego cyfrowego rozwoju, kiedy w naszym życiu to streaming jest główną formą konsumowania treści audiowizualnych, wizyta w kinie może okazać się ciekawą odmianą, wartą miana nowej tradycji.

