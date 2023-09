Wrześniowa reaktywacja Vod

Wrzesień przynosi wiele fabuł. Już można oglądać hiphopową opowieść „Freestyle” z Maciejem Musiałowskim w roli głównej, a będzie jeszcze wyczekiwany „Znachor” z Leszkiem Lichotą jako profesorem Wilczurem. Premiera w środę 27 września, a dzień później dostępny będzie także nowy film (choć tylko 39-minutowy) Wesa Andersona. „Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara” utrzymana jest w charakterystycznej dla tego twórcy stylistyce aktorskiej szopki. W obsadzie same brytyjskie gwiazdy: Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Dev Patel.

Top wśród dilerów

Wraca też netfliksowy kontrowersyjny przebój „Sex Education”. Czwarty, ostatni sezon ma premierę w czwartek 21 września. O młodzieży opowiada też nowy polski serial „Infamia”, który po raz pierwszy od czasów „Papuszy” małżeństwa Krauzów portretuje świat polskich Romów. To opowieść współczesna, ale powracają w niej te same, co w „Papuszy” kwestie: indywidualizm wobec konserwatywnej wspólnoty, kobieta w zdominowanej przez mężczyzn kulturze, tradycja wobec nowoczesności, otwartość na świat kontra zamknięcie na wszystko co nieromskie. Naprawdę bardzo dobrze zrealizowana historia młodej dziewczyny, świetnie zagrana i napisana. Rzadka w polskim kinie świeżość i autentyczność.

Jesień to ewidentnie dominacja sensacyjno-kryminalnej rozrywki. Netflix także ma swój hit w tej kategorii, i to bodaj największy pośród premier, choć w Polsce mało znany. „Top Boy” to panorama narkotykowego półświatka w Londynie. Historia kryminalna, a zarazem obyczajowa z wyrazistym rysem społecznym. Po dwóch seriach w angielskiej telewizji amerykański gigant wykupił tytuł i kontynuował go.

We wrześniu udostępnił ostatni, piąty sezon. To dobry powód, by odświeżyć subskrypcję, jeśli ktoś już stracił wiarę w tę platformę.