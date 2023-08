"Reality": jak FBI ukrywało wpływ Putina na wybory w Ameryce

"Reality": Siłą filmu są aktorzy

Siłą filmu są aktorzy. Marchant Davis i świetny Josh Hamilton, a przede wszystkim Sydney Sweeney. 25-letnia aktorka, która zadebiutowała na ekranie jako dziecko, a potem wystąpiła w wielu popularnych serialach stając się niemal symbolem współczesnej nastolatki, w filmie Satter stworzyła dojrzałą, przejmującą kreację. Zagrała człowieka, który wie, że za chwilę jego życie zmieni się całkowicie. Zrobiła to przekonująco, a jednocześnie bardzo delikatnie. Na jej wrażliwej twarzy z wielkimi oczami coraz wyraźniej czuje się niepokój, wewnętrzne spięcie, wreszcie strach i rezygnację.

Otwarte pozostaje pytanie dlaczego Reality Winner upubliczniła tajne informacje o rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory. Na pewno nie dla pieniędzy.

Każdy może „Reality” odebrać tak, jak chce: jako świetny thriller, psychologiczny portret uwikłanej w politykę, młodej, bardzo zwyczajnej kobiety coraz bardziej świadomej, że jej życie za chwilę legnie w gruzach, gorzki obraz zachodniej demokracji, kryjącej zakulisowe działania

— My same próbowałyśmy z Sydney zrozumieć, motywy działania Reality — twierdzi Satter. — To mądra, idealistycznie myśląca młoda Amerykanka, która zdecydowała się na wielkie ryzyko, gdy poczuła, że coś w jej kraju jest nie tak. Miałyśmy wrażenie, że wynosząc z biura wydruk tajnych raportów i wysyłając list do agencji informacyjnej nie kalkulowała, nie myślała o niebezpieczeństwie. Nie sprzedała też informacji, ujawniła je anonimowo. To był jej bunt, impuls.

Tak mówi reżyserka, ale widz sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego Reality Winner przekazała prasie tajne informacje. I również na tym polega siła tego półtoragodzinnego, niezwykle skromnego filmu. W „Reality” nie ma wielkich słów i zadęcia, a jednocześnie to, co zdarzyło się 26-letniej Amerykance zmusza do refleksji na temat istoty demokracji, patriotyzmu, służby krajowi. Na temat skrzętnie ukrywanego brudu, jaki kryje w sobie polityka i mechanizmów, o których zwykły obywatel się nie dowie.

Prawdziwa Reality Winner została warunkowo zwolniona przed końcem odbywania kary. Wróciła do domu z czipem na kostce, nie wolno jej było opuszczać południowego Teksasu, a prawa obywatelskie, m.in. do głosowania straciła aż do listopada 2024 roku. Tina Satter w kilku miejscach wmontowała do filmu jej autentyczne fotografie i wpisy z Instagramu.