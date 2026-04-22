O trendach i technologiach kształtujących nurt cyfrowej transformacji dyskutować będą przedstawiciele biznesu i świata nauki podczas XVIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Rewolucja cyfrowa, której jesteśmy świadkami, wdziera się w każdą dziedzinę życia. W powszechnym użyciu są technologie wykorzystujące dane, robotyzacja, blockchain czy sztuczna inteligencja. Dostępne narzędzia i nowe podejście zmienia sposób funkcjonowania nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw, ale i całych sektorów. Przemysł najszybciej zrozumiał, ile może zyskać dzięki nowym technologiom, jednak ogromny potencjał kryje się w wykorzystaniu dostępnych narzędzi również w innych kluczowych branżach, między innymi w edukacji czy medycynie. Tu możliwości są ogromne.

Kluczowym elementem transformacji gospodarczej są rozwiązania oparte na danych. Sztuczna inteligencja, która na nich bazuje, wykorzystywana jest na szeroką skalę: do automatyzacji procesów, co zmniejsza usterkowość, oszczędza czas i pieniądze, do optymalizacji łańcuchów dostaw, analizy przyszłych trendów i personalizacji usług. Umożliwia też wykrywanie nietypowych zachowań w sieci czy prób ataków oszustów podczas płacenia online. Pojawiają się nowe rozwiązania. Jako przykład można wskazać handel agentowy, czyli nowy sposób robienia zakupów, w którym zadania zakupowe wykonuje za konsumenta autonomiczny agent AI. Po otrzymaniu instrukcji od niego sam wyszukuje produkty, porównuje ceny i opinie, a nawet finalizuje zakup.

Cyfrowe technologie nie stanowią zagrożenia dla ludzkiej pracy, ale na pewno będą na nią wpływać. W pewnych obszarach maszyny zastąpią człowieka, ale nie wyeliminują go zupełnie z rynku pracy. Pracownicy potrzebni będą do obsługi procesów i innych zadań. Będą musieli rozumieć te procesy, swobodnie poruszać się w cyfrowej rzeczywistości i stale podnosić swoje kompetencje, dostosowując się do aktualnych potrzeb rynku. Na to wyzwanie trzeba będzie na bieżąco odpowiadać, bo transformacja cyfrowa się nie skończy i będzie cały czas dynamicznie postępować.

Cyfrowa gospodarka niesie też inne wyzwania, jak ryzyko wycieku danych czy nadużyć, rosnąca presja regulacyjna czy zależność od dużych dostawców technologii. Ostatecznie sukces przemian, których jesteśmy świadkami, będzie uzależniony od zdolności równoważenia innowacji z odpowiedzialnością – zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i całych systemów gospodarczych.

W panelu „Cyfrowa gospodarka: trendy i inwestycje”, który odbędzie się 22 kwietnia 2026 roku, eksperci będą dyskutować nad postępującymi zmianami, szansami i ryzykami, jakie one niosą. W wydarzeniu udział wezmą: Agnieszka Kubera, Country Managing Director Accenture w Polsce, Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, Rafał Ogrodnik, członek zarządu TVN, Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce, Henrik von Scheel, profesor zarządzania strategicznego i ekonomii, strateg, futurysta oraz Iwona Szylar, dyrektor generalna Microsoft w Polsce. Rozmowę poprowadzi Jowita Michalska, prezeska Digital University.