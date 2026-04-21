W I kw. 2026 r. wydatki na absencje chorobowe wyniosły 9,44 mld zł, z czego 3,7 mld zł finansowano z funduszu zakładów pracy, a 5,7 mld zł z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyłączywszy z grupy chorych kobiety w ciąży na L4, można przyjąć, że tyle kosztują polską gospodarkę chorujący pracownicy.

W dobie negatywnych trendów demograficznych i postępującego spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, o wydatkach na zdrowie coraz częściej mówi się w kategorii inwestycji, a nie kosztów. W takim ujęciu tematu kluczową inwestycją jest profilaktyka, a innowacyjne firmy farmaceutyczne postrzegają w ten sposób również finansowanie nowoczesnych terapii; ich skuteczność ma się bowiem na dłuższe przeżycie i aktywność zawodową pacjentów.

Czy Polska inwestuje w tak rozumiane zdrowie i czy na takie inwestycje ją stać? Z jednej strony od niemal roku działa program profilaktyczny „Moje Zdrowie”, z którego mogą skorzystać osoby powyżej 20. roku życia; w zdrowie wpompowano też miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy, które powinny przełożyć się na wyższy standard opieki nad pacjentami i nowoczesną diagnostykę. Z drugiej strony Narodowy Fundusz Zdrowia mierzy się z ogromną luką w budżecie i wdraża cięcia w finansowaniu świadczeń diagnostycznych. Kołdra robi się zbyt krótka, żeby pokryć rosnące potrzeby zdrowotne Polaków. A to prowadzi do pytania, skąd czerpać dodatkowe środki na finansowanie ochrony zdrowia?

Odpowiedzi wymaga też pytanie o rolę prywatnych operatorów medycznych w systemie. Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało reformę, która przewiduje m.in. ulgi podatkowe dla osób korzystających z prywatnej opieki medycznej. Czy takie rozwiązanie pozwoliłoby rozłożyć ciężar świadczeń zdrowotnych między podmioty publiczne i prywatne, dając tym samym oddech NFZ, czy może przyczyniłoby się do wzrostu cen prywatnych usług medycznych bez wyraźnego przełożenia na zdrowie Polaków?

To kwestie, które zostaną poruszone podczas debaty „Zdrowie, gospodarka, konkurencyjność” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W dyskusji wezmą udział Artur Białkowski, prezes zarządu Medicover, Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Krzysztof Kępiński, członek zarządu i dyrektor Relacji Zewnętrznych w GSK Commercial Sp. z o.o., Marcin Mikos, członek zarządu, PZU Zdrowie SA, Ramez Mohsen-Fawzi, dyrektor zarządzający Johnson & Johnson Innovative Medicine na Europę Środkową i kraje bałtyckie, Paweł Wojciechowski, prezes zarządu Instytutu Finansów Publicznych oraz Sandra Zimmerman, Head of Scientific Dialogue w Wifor Institute. Debatę poprzedzi rozmowa z podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyną Kacperczyk.

Debata „Zdrowie, gospodarka, konkurencyjność" odbędzie się 22 kwietnia 2026 r. w godzinach 14.30-16.00.