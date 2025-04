Partner relacji: PLAY

Kwestie bezpieczeństwa infrastruktury telekomunikacyjnej nierozerwalnie wiążą się z bezpieczeństwem energetycznym. – Musimy mieć gwarancję stałego, nieprzerwanego dostępu do źródeł energii, by fizycznie zabezpieczać swoją infrastrukturę. To jest ważne nie tylko dla nas i naszych klientów, ale i całego państwa. Nagłe wyłączenie naszych nadajników i łączy miałoby katastrofalne skutki – mówił Ken Campbell, prezes Play podczas sesji „Bezpieczeństwo i gospodarka” inaugurującej tegoroczną edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Biznes potrzebuje dobrych usług telekomunikacyjnych

Sektor dokłada starań, by jak najdokładniej zabezpieczać sieci, każdego dnia pada bowiem ofiarą cyberataków. Ataki są podejmowane z różnych miejsc na całym świecie.

– Mamy odpowiednie narzędzia, wiedzę i doświadczenie, dzięki któremu możemy stawiać czoła takim sytuacjom. Warto uświadomić sobie, że cyberataki są zagrożeniem nie tylko dla naszej własnej infrastruktury, ale też grożą każdemu z użytkowników – informował Ken Campbell.

Od sektora telekomunikacyjnego oczekuje się, że będzie gwarantem bezpieczeństwa. Ale nie do przecenienia jest również rola firm telekomunikacyjnych dla kraju i jego gospodarki. Play oraz Grupa Iliad, do której należy operator, działa w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

– Gdybyśmy nagle wyłączyli nasze łącza, to bardzo wiele firm po prostu nie byłoby w stanie funkcjonować. W milionach liczymy naszych abonentów, w miliardach liczbę połączeń – mówił szef Playa.

Aby zagwarantować dobrej jakości usługi, firmy telekomunikacyjne muszą inwestować w dalszy rozwój infrastruktury. Przedstawiciele sektora zwracają przy tym uwagę na konieczność deregulacji, złagodzenia przepisów. Wszystko po to, by uprościć inwestycje i umożliwić dalszy rozwój oferowanych rozwiązań. Jest mnóstwo restrykcyjnych regulacji, które narzucane są choćby przez instytucje unijne.

– Widzę tendencję dodawania kolejnych przepisów, kolejnych uregulowań. Być może tutaj, w Polsce, jesteśmy w stanie wybrać po prostu najlepsze, najskuteczniejsze przepisy. (…) Starajmy się raczej upraszczać ten system po to, by nie ponosić kolejnych niepotrzebnych wydatków – mówił Ken Campbell.

Rosnące ceny energii to wyzwanie

Polska wskazywana jest jako przykład kraju, w którym udało się stworzyć niezwykle konkurencyjny rynek telekomunikacyjny. W wyniku jego rozwoju doszło do korzystnych dla klientów zmian.

– Ceny usług spadły, wszyscy na tym skorzystali. Możemy sobie pogratulować. Ale oczywiście to nie byłoby możliwe bez inwestycji – podkreślał Ken Campbell.

Gdy Play wszedł na krajowy rynek, zajmował na nim czwartą pozycję. Na przestrzeni kilkunastu lat stał się graczem numer jeden. W 2024 roku przychody firmy w Polsce wyniosły 10,2 miliarda złotych, po wzroście o 4 procent rok do roku. To rekordowy poziom. – Z tego istotną część wydajemy na CAPEX. Inwestujemy w sieć 5G, światłowody, chcemy zagwarantować możliwie najlepszą łączność i nie spoczywamy na laurach – mówił prezes Playa.

Wydatki na sam rozwój infrastruktury wyniosły w minionym roku 1,3 miliarda złotych. Operator uruchomił 805 nowych stacji bazowych, kończąc rok liczbą 12 426 nadajników. Rósł też zasięg sieci 5G, który w ramach wszystkich użytkowanych przez operatora częstotliwości przekroczył 77 procent populacji.

Z kolei rozbudowa sieci stacjonarnej i współpraca z partnerami hurtowymi pozwoliła rozszerzyć zasięg usług domowych do 10 miliona gospodarstw domowych. – Z roku na rok inwestujemy w infrastrukturę po to, żeby łączność w Polsce była jeszcze lepsza i nowocześniejsza – podkreślał prezes Campbell.

Chmura i AI

Wśród priorytetów w zakresie kierunków rozwoju Play prezes wskazał rozwiązania chmurowe oraz sztuczną inteligencję, które stają się kluczowe dla przedsiębiorstw korzystających z oferty operatora, ale ułatwiają też zarządzanie samą organizacją – w tym procesami związanymi z obsługą klientów i utrzymaniem sieci. – Dzięki AI możemy lepiej dopasowywać działanie sieci w zależności od natężenia ruchu abonenckiego oraz cen energii. Dzięki temu nasza efektywność rośnie, co pozytywnie wpływa na biznes – mówił Campbell.

Taki kierunek rozwoju zgodny jest ze strategią właściciela firmy, Grupy Iliad, która od kilku lat intensywnie inwestuje w ramach całego łańcucha dostaw w zakresie rozwiązań chmurowych i AI. Ostatnio firma zapowiedziała kolejne inwestycje w tym obszarze w wysokości 3 miliardów euro.

