Partner relacji: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

Zbigniew Jakubas, właściciel Grupy Kapitałowej Multico, mówił podczas panelu „Inwestycje i rozwój” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, że ostatnia dekada była dobrym czasem dla polskiej gospodarki. Natomiast tym, co przeszkadzało w rozwoju, są nadmierne regulacje wynikające z prawa europejskiego, ale też z nadgorliwości lokalnych urzędników. Sytuację mocno też komplikuje wojna za wschodnią granicą Polski i zachowanie Stanów Zjednoczonych, które zaczęły realizować zupełnie nieprzewidywalną politykę handlową. Jakubas podkreślał, że czas na inwestycje jest zawsze, bez względu na okoliczności.

W inwestycjach nie ustają spółki energetyczne, które są w procesie transformacji, dekarbonizują swoje aktywa, budują odnawialne źródła energii. To wiąże się z koniecznymi zmianami w obszarze przesyłu i dystrybucji.

Duży program inwestycyjny realizować będzie m.in. PGE Dystrybucja. Spółka na bieżąco rozwija swoją sieć, potrzeby inwestycyjne rosną jednak wraz z rozwojem OZE.

– Rozwinięta sieć energetyczna jest potrzebna między innymi po to, by zieloną energię po pierwsze przyjąć, a po drugie dostarczyć do odbiorców, do tych, którzy jej potrzebują. I przed nami w tej chwili jest ogromne wyzwanie. (…) Pozyskaliśmy dużo środków m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. To, co teraz najważniejsze, to solidne zakontraktowanie i wybór wykonawców – powiedział Mariusz Podkański, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej w PGE Dystrybucja.

Poza samymi sieciami konieczne są inwestycje w magazyny energii. Do sieci PGE Dystrybucja aktualnie przyłączeni są prosumenci, których łączna moc wynosi 8,5 GW. Jednak mamy w całej Polsce – według szacunków PIME – przydomowe magazyny o łącznej mocy zaledwie 100 MW. Nierównowaga jest więc bardzo duża.

– Zielona energia jest pożądana, jest niedroga w określonych porach dnia, jednak gdy jej nie ma, musimy ją uzupełniać – zaznaczał wiceprezes PGE Dystrybucja. – Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem są dziś magazyny energii, które pomogą bilansować rynek. (…) Powinniśmy się koncentrować zarówno na budowie rozproszonych jednostek, jak i większych, zlokalizowanych przy dużych źródłach wytwórczych – dodał.

Same magazyny nie zabezpieczą jednak systemu, dlatego firmy energetyczne inwestują też w źródła gazowe, które uzupełniają niedobory energii w krytycznych sytuacjach.

Rozwój nowych technologii powinien być dla Europy priorytetem. Innowacje wdzierają się w każdą dziedzinę życia. Energetyka to jeden z segmentów, które bazują na najnowocześniejszych rozwiązaniach.

– Kwestie rozwojowe są nam bliskie. Wszystkie nowe technologie, które pojawiają się na rynku i pasują do naszego obszaru, są przez nas implementowane. Sami również inwestujemy tego typu rozwiązania. Budujemy m.in. sieć LTE 450, która zapewni skuteczną i bezpieczną komunikację cyfrową. (…) Za chwilę będziemy mieć pokryte 40 proc. naszego kraju siecią, która umożliwi szybkie reagowanie na potrzeby klienta, także poprzez liczniki zdalnego odczytu. To kolejny bardzo ważny projekt, który dzisiaj realizujemy – mówił Mariusz Podkański.

Już niedługo każdy klient będzie wiedział, ile energii zużywa w konkretnym momencie. To pomoże zrozumieć rynek i zachęci do elastyczności oraz racjonalnego gospodarowania energią zarówno przez gospodarstwa energetyczne, jak i firmy, przy uwzględnieniu aspektu ekonomicznego.

Do tego dochodzi sztuczna inteligencja, nieodzowna w zarządzaniu przepływami energii. – Bez niej prawdopodobnie za chwilę nie będziemy mogli funkcjonować. Już dzisiaj pewne elementy sztucznej inteligencji wykorzystujemy w energetyce w obszarze nadzoru nad pracą sieci, za chwilę w zakresie identyfikacji uszkodzeń – zaznaczał przedstawiciel PGE Dystrybucja. W dobie powszechnej cyfryzacji konieczne są też realizowane na szeroką skalę inwestycje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Inwestycje w energetyce są szansą na dostęp do tańszej zielonej energii. A to kluczowa kwestia, jeśli chodzi o przyciągnięcie na dany rynek kapitału zagranicznego i rozwój lokalnego przemysłu. Katarzyna Suchcicka, wiceprezes R.Power, podkreślała zależność między cenami energii a konkurencyjnością gospodarki. Dostępna cenowo energia przesądzi o możliwościach rozwoju Europy.

Zdaniem prelegentów Europa powinna podjąć jak najszybciej działania zmniejszające dystans, jaki dzieli ją od Chin i Stanów Zjednoczonych. Drogą do tego są właśnie inwestycje, kształcenie nowych kadr, rozwój technologii i likwidacja barier, które stoją przedsiębiorcom na drodze. Warto podjąć ten wysiłek, bo gra toczy się o wysoką stawkę.

