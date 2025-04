Partner rozmowy: Nest Lease

Reprezentuje Pan firmę działającą na rynku, który w 2024 roku udzielił ponad 100 mln zł finansowania. Jakie są prognozy na ten rok, biorąc pod uwagę niepewność gospodarczą i szacowany wzrost PKB na poziomie 3–4 procent?

Branża leasingowa w Polsce udowodniła przez ostatnie 20 lat, że potrafi rosnąć stabilnie – średnio o 10 proc. rocznie – niezależnie od sytuacji gospodarczej. Nawet w czasie kryzysów, takich jak ten z 2008 roku, czy spowolnienia w 2012 roku, rynek leasingu odnotowywał wzrosty. Dzieje się tak dlatego, że leasing finansuje nie tylko nowe inwestycje, ale również odnawianie aktywów – środków transportu, maszyn, które z czasem się starzeją i muszą być wymieniane.

W 2024 r. sfinansowaliśmy aktywa o wartości 110 mld zł. W 2025 r. prognozujemy wzrost o około 13 procent – do poziomu 125 mld zł. Liczby to jednak nie wszystko. Warto pamiętać, że leasing odpowiada za 30 proc. wszystkich inwestycji w Polsce, a blisko 70 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje leasing jako główne źródło kapitału. To dowód na istotny wkład naszej branży w rozwój polskiej gospodarki.

Jakie czynniki będą napędzać rozwój branży leasingowej w najbliższych latach?

Kluczowe będą dwa elementy: deregulacja i nowe technologie. Po 20 latach działania branży mam nadzieję, że w końcu doczekamy się możliwości zawierania umów leasingowych w pełni elektronicznie – w formie dokumentowej, bez konieczności drukowania czy fizycznego podpisywania dokumentów. Kolejny krok to usługowy model leasingu. Chcemy być partnerem klienta nie tylko w finansowaniu aktywów, ale także w zarządzaniu nimi – poprzez narzędzia do raportowania, wsparcie administracyjne czy automatyzację kontaktu.

Wspomniał Pan o technologii. Czy leasing również podąży drogą digitalizacji i AI, jak inne sektory – bankowość czy e-commerce?

Zdecydowanie tak. Dziś leasing wygląda niemal identycznie jak 10–15 lat temu, ale otoczenie się zmienia. Badania pokazują, że ponad 40 proc. Polaków aktywnie korzysta z AI, a ponad 60 proc. używa jej w pracy. Nasi klienci są na to gotowi – oczekują wygody, dostępności i prostoty. Przyszłość to inteligentna automatyzacja procesów. Proszę sobie wyobrazić przedsiębiorcę, który w niedzielę przy kawie postanawia nadpłacić leasing – zamiast kontaktować się z obsługą klienta i wypełniać formularze, po prostu łączy się z chatbotem, który prowadzi go przez cały proces i podpowiada najlepsze rozwiązania. To jest kierunek, w którym zmierza nasza branża.

Dużo mówi się o zielonej transformacji. Jaką rolę może odegrać leasing w tym procesie?

Kluczową. Już dziś dwie trzecie przedsiębiorców wybiera leasing jako główne źródło finansowania – również w przypadku inwestycji związanych z zieloną transformacją. Finansujemy nie tylko elektryczne samochody, ale również technologie OZE, ładowarki i inne aktywa wspierające elektryfikację. Jako branża jesteśmy gotowi wspierać wydatkowanie pieniędzy unijnych i publicznych, tak jak było w przypadku programu „Mój elektryk”. Poprzez Związek Polskiego Leasingu aktywnie współpracujemy z partnerami publicznymi, by leasing był uwzględniany w kolejnych programach wsparcia zielonej transformacji.

Na ile produkty leasingowe są dziś elastyczne i dopasowane do wyzwań ESG i transformacji technologicznej?

Pracujemy nad tym. Budujemy nowe portale dla klientów, które umożliwią m.in. raportowanie śladu węglowego. Równolegle prowadzimy działania edukacyjne i legislacyjne, by leasing był traktowany jako pełnoprawne narzędzie wspierające wdrażanie standardów ESG. Naszym celem jest dostarczanie nie tylko finansowania, ale również realnego wsparcia technologicznego i administracyjnego w transformacji, którą muszą przejść nasi klienci – od najmniejszych firm po duże przedsiębiorstwa.

