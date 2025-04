Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

„United for a safe future. Razem dla bezpiecznej przyszłości” – nie bez powodu właśnie to hasło będzie myślą przewodnią 17. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Razem to słowo klucz katowickiej debaty, od zawsze otwartej na różne perspektywy, podkreślającej wagę dialogu i wspólnego działania na rzecz ważnych dla Europy spraw. Dzisiaj na czoło wysuwa się bezpieczeństwo – paneliści będą dyskutować przede wszystkim o silnej i stabilnej gospodarce Europy, która jest fundamentem odporności w naszej części regionu.

W 17. edycji EKG udział wezmą m.in.: Borys Budka, poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja PE ITRE; Jerzy Buzek, europoseł (2004–2024), przewodniczący Rady EEC; Marzena Czarnecka, minister przemysłu; Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa; Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska; Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu, pion ds. Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej.

W gronie panelistów reprezentujących biznes znajdą się m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Bank Śląski; Magdalena Bezulska, prezes i dyrektor Veolia term; Kenneth Campbell, prezes zarządu Playa (Grupa iliad); Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu; Zbigniew Jakubas, właściciel Grupy Kapitałowej Multico, prezes i właściciel Motoru Lublin; Grzegorz Kinelski, prezes Enei; Agnieszka Kubera, prezeska zarządu Accenture w Polsce; Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia; Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej; Jarosław Mikos, prezes zarządu Comarchu; Artur Popko, prezes i dyrektor Budimexu; Michał Sołowow, przedsiębiorca, przemysłowiec, inwestor, oraz Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu Cognor Holding.

