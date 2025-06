Czy polskie firmy skorzystają na udziale w odbudowie Ukrainy?

Choć położenie geograficzne jest ważnym atutem dla udziału Polski w procesie odbudowy Ukrainy, to jednak absolutnie nie powinniśmy ograniczać się do roli hubu przeładunkowego dla pomocy płynącej za naszą wschodnią granicę. Powinniśmy aktywnie zabiegać o kontrakty, co jednak nie będzie wcale łatwe.